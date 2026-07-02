Знойный июль и редкие дожди прогнозируют в Жамбылской области

По прогнозу синоптиков, средняя температура воздуха в июле в Жамбылской области ожидается в пределах +25,1…+29,4°C. Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы, что только на первый взгляд может показаться незначительным — на деле середина лета в регионе может стать заметно знойнее обычного.

Первые дни месяца начнутся относительно спокойно. Ночью температура будет колебаться от +13…+18°C до +21…+26°C, днем воздух прогреется от +25…+30°C, на юге области — до +35°C. Однако уже в первые недели июля температура стремительно вырастет и в отдельные дни синоптики прогнозируют сильную жару до +33…+38°C.

В горных районах погода будет чуть мягче. Ночью там ожидается от +8°C до +16°C, днем от +20°C до +28°C. Но даже в предгорьях июль будет ощущаться по-летнему жарким, особенно в дневные часы.

Самым знойным периодом, по предварительному прогнозу, может стать середина месяца. Температура будет постепенно повышаться ночью от +14…+19°C до +25…+30°C, днем — от +26…+31°C до сильной жары +37…+42°C. В горах в это время также потеплеет ночью до +20°C, а днем до +32°C.

Ближе к концу месяца жара немного ослабнет, но прохладной погоду все равно назвать будет сложно. Ночью температура снизится с +25…+30°C до +19…+24°C, днем с +37…+42°C до +31…+36°C.

Последняя декада июля пройдет примерно в таком же температурном коридоре. Синоптики ожидают колебания ночной температуры от +25…+30°C до +19…+24°C, дневной — от сильной жары +37…+42°C до +31…+36°C.

Что также значительно повлияет на то, как месяц будет ощущаться жителями, так это тот факт, что осадков в июле, по прогнозу, будет меньше нормы почти по всему региону. Около обычных значений они ожидаются только на крайнем юго-востоке региона.

Кратковременные дожди и грозы возможны в период с 5 по 9 июля, 11–15 июля и 25–30 июля. В эти же периоды местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Ранее синоптики спрогнозировали дождливое начало июля по всему Казахстану, а также объявили штормовое предупреждение из-за гроз, града и шквалов.