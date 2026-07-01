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    Грозы, град и шквалы: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

    На 1 июля штормовое предупреждение объявлено в 17 областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер, пыльные бури и сильную жару, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Грозы, град и шквалы
    Фото: Pexels

    Прогноз по регионам:

    Область Абай — ночью и днем местами дождь, грозы, град, шквал, ветер до 25 м/с. Днем сильная жара до +37 градусов. Сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

    Акмолинская область — дождь, грозы, град, шквал, местами сильный дождь, ветер с порывами до 23 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

    Актюбинская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман, ветер до 20 м/с.

    Алматинская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, пыльная буря, ветер до 25 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

    Алматы — временами дождь, гроза, град, ночью сильный дождь, ветер с порывами до 20 м/с.

    Астана — дождь, гроза, днем возможны град и шквал, ветер с порывами до 20 м/с.

    Атырауская область — ночью дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ветер до 20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Восточно-Казахстанская область — дождь, грозы, местами град, шквал, ветер до 23 м/с. Днем ожидается жара до +36 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

    Жамбылская область — дождь, грозы, местами град и шквал, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

    Область Жетысу — дождь, грозы, местами сильный дождь и град, ветер до 28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Западно-Казахстанская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман.

    Карагандинская область — дождь, грозы, местами град и шквал, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

    Костанайская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман. Ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

    Кызылординская область — местами дождь, грозы, на западе сильный дождь и шквал, ветер до 23 м/с. На юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 30 июня в центре и на юге области сохраняется пыльная буря.

    Мангистауская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ветер до 28 м/с.

    Павлодарская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

    Северо-Казахстанская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман, ветер до 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    Туркестанская область — кратковременные дожди, грозы, местами шквал, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    Шымкент — ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 20 м/с.

    Область Улытау — местами кратковременный дождь, гроза, ветер до 20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Погода Лето Казгидромет Грозы Жара
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор