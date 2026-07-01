Грозы, град и шквалы: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

На 1 июля штормовое предупреждение объявлено в 17 областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер, пыльные бури и сильную жару, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Прогноз по регионам:

Область Абай — ночью и днем местами дождь, грозы, град, шквал, ветер до 25 м/с. Днем сильная жара до +37 градусов. Сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

Акмолинская область — дождь, грозы, град, шквал, местами сильный дождь, ветер с порывами до 23 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман, ветер до 20 м/с.

Алматинская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, пыльная буря, ветер до 25 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Алматы — временами дождь, гроза, град, ночью сильный дождь, ветер с порывами до 20 м/с.

Астана — дождь, гроза, днем возможны град и шквал, ветер с порывами до 20 м/с.

Атырауская область — ночью дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ветер до 20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область — дождь, грозы, местами град, шквал, ветер до 23 м/с. Днем ожидается жара до +36 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Жамбылская область — дождь, грозы, местами град и шквал, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетысу — дождь, грозы, местами сильный дождь и град, ветер до 28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман.

Карагандинская область — дождь, грозы, местами град и шквал, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман. Ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область — местами дождь, грозы, на западе сильный дождь и шквал, ветер до 23 м/с. На юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 30 июня в центре и на юге области сохраняется пыльная буря.

Мангистауская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ветер до 28 м/с.

Павлодарская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область — дождь, грозы, местами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман, ветер до 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Туркестанская область — кратковременные дожди, грозы, местами шквал, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Шымкент — ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 20 м/с.

Область Улытау — местами кратковременный дождь, гроза, ветер до 20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.