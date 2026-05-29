LIVE: Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

В Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Среди высоких гостей — Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, а также Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В текущем году Республика Казахстан является председателем в органах ЕАЭС (Совет Евразийской экономической комиссии, Евразийский межправительственный совет, Высший Евразийский экономический совет).

Приоритетными направлениями председательства Казахстана в соответствии с обращением Президента Касым-Жомарта Токаева к Главам государств ЕАЭС от 31 декабря 2025 года являются:

Развитие искусственного интеллекта как нового инструмента развития экономической интеграции; Использование потенциала логистического пространства Евразийского экономического союза; Цифровизация промышленности и агропромышленного комплекса; Сокращение административных барьеров во взаимной торговле; Наращивание экономического сотрудничества с третьими странами.

Ранее в Астане состоялся V Евразийский экономический форум. В Астану для участия в Евразийском экономическом форуме прибыли главы государств — членов ЕАЭС.

28 мая Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в узком составе, в ходе которых глава государства предложил провести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России 20 августа в Омске.

В расширенном формате переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией в ближайшее время может превысить 30 млрд долларов, а также подчеркнул, что страны реализуют более 170 совместных проектов на сумму 53 млрд долларов.