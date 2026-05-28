LIVE: Пленарное заседание Евразийского экономического форума

В Астане стартовал V Евразийский экономический форум. Масштабное мероприятие собрало представителей стран Евразийского экономического союза, бизнеса и экспертного сообщества. Форум проходит с участием глав государств — членов ЕАЭС.

Главная тема форума в этом году — «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».

Участники обсудят применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности экономического взаимодействия внутри союза, включая мониторинг торговых барьеров и прозрачность договоренностей.

Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий, объединенных в четыре тематических блока: «Трансформация развития рынка ЕАЭС», «Евразийская сопряженность», «ЕАЭС+» и «Мероприятия на полях форума».

Стоит отметить, форум проходит в рамках председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Астану для участия в Евразийском экономическом форуме прибыли президенты стран ЕАЭС.

Также с государственным визитом в столице Казахстана находится Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели 28 мая переговоры в узком составе, в ходе которых Президент РК предложил провести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России 20 августа в Омске. В ходе переговоров в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией в ближайшее время может превысить 30 млрд долларов, более 170 совместных проектов на 53 млрд долларов реализуют Казахстан и Россия.

29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Как сегодня развиваются казахстанско-российские отношения и какие направления стратегического партнерства выходят на первый план — читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.