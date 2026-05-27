Астана-Москва: экономическое измерение и евразийский контекст сотрудничества

27–29 мая по приглашению Главы государства К.Токаева Астана примет Президента РФ В.Путина с государственным визитом. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера центральным мероприятием двусторонней повестки текущего года. В его рамках в столице Казахстана пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум. Как сегодня развиваются казахстанско-российские отношения и какие направления стратегического партнерства выходят на первый план — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Стратегическое партнерство и союзничество

Подготовка к переговорам в Астане шла на фоне высокой динамики политического диалога. В марте Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в телефонном разговоре отдельно подчеркнули значение предстоящего государственного визита для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений.

За последний год двусторонняя повестка заметно расширилась. Если раньше основными темами оставались энергетика и торговля, то сегодня сотрудничество охватывает цифровизацию, транспортную инфраструктуру, промышленную кооперацию, образование, культуру, туризм и гуманитарные проекты. При этом главным фактором сближения по-прежнему остается экономика.

По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд. Россия сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана, а стороны уже открыто говорят о переходе к новому этапу сотрудничества — с ориентиром на достижение планки в $30 млрд взаимной торговли.

Казахстанский экспорт в Россию традиционно формируют металлы, минеральное сырье, продукция химической промышленности и сельского хозяйства. При этом постепенно растет доля продукции переработки и промышленного производства.

Одновременно импорт из России остается значительно более диверсифицированным. Россия поставляет в Казахстан оборудование, технику, нефтепродукты, автомобили, химическую продукцию, металлургические товары и продовольствие.

Как отмечает заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Манарбек Кабазиев, отношения двух стран сегодня находятся на этапе качественной трансформации.

— Мы перешли к уровню всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что было закреплено в Декларации об углублении стратегического партнерства и союзничества, подписанной президентами двух стран в 2025 году. Это не отказ от традиционного стратегического партнерства, а его эволюция. При этом акцент смещается на технологическую кооперацию, совместное развитие инфраструктуры, цифровизацию и создание устойчивых цепочек добавленной стоимости в условиях меняющейся глобальной архитектуры, — подчеркнул эксперт.

От торговли к производственной кооперации

Экономические показатели последних лет демонстрируют высокий уровень интеграции двух стран. Экономист Бауыржан Искаков подчеркивает, что объем взаимной торговли в $27,4 млрд отражает не просто рост товарооборота, а тесную взаимную интеграцию экономик Казахстана и России.

— Для сохранения положительной динамики ключевыми направлениями становятся расширение промышленной кооперации, развитие транспортно-логистической системы, сельского хозяйства, энергетики и цифровой торговой инфраструктуры. Особое стратегическое значение имеют машиностроение, нефтехимия, производство продуктов питания и развитие транзитных связей, — отмечает эксперт.

По его словам, нынешний рост торговли формируется под влиянием сразу нескольких факторов: долгосрочной интеграции в рамках ЕАЭС, перестройки мировой логистики и усиления санкционного давления, которое ускорило изменение торговых маршрутов и повысило значение сухопутных транспортных коридоров.

Сотрудничество все меньше ограничивается сырьевым обменом.

Сегодня в Казахстане действует свыше 22 тысяч компаний с российским участием. За последние два десятилетия российские инвестиции в экономику Казахстана достигли $28,5 млрд, казахстанские вложения в Россию составили около $9 млрд.

Российский капитал активно присутствует в энергетике, нефтегазовом секторе, промышленности, банковской сфере, аграрном секторе и логистике.

— Работа почти 22 тысяч компаний с российским участием способствует расширению инвестиционной базы, созданию рабочих мест и укреплению производственных связей. Вместе с тем не теряет актуальности диверсификация экономики наряду с привлечением иностранных инвестиций, — отметил Бауыржан Искаков.

ЕАЭС как территория общих интересов

Значительная часть экономического взаимодействия развивается через механизмы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2026 году Казахстан председательствует в ЕАЭС, а предстоящий саммит организации в Астане станет одним из центральных политических событий года.

Как отмечает Манарбек Кабазиев, в условиях фрагментации мировой экономики потенциал объединения не ослабевает.

— Для обеих стран ЕАЭС обеспечивает четыре свободы — движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Несмотря на глобальные вызовы, потенциал союза как интеграционного центра сохраняется и даже усиливается, — подчеркивает эксперт.

Сегодня внутри объединения акцент смещается в сторону промышленной кооперации, цифровизации и развития совместной логистической инфраструктуры. Фактически речь идет о создании более сложной модели взаимодействия, где Казахстан становится не только транзитной территорией, но и производственным узлом.

Совместное производство

Одним из наиболее заметных трендов последних лет становится расширение промышленной кооперации. В марте 2026 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия уже реализовали 122 крупных совместных проекта на сумму около $25 млрд. Речь идет не только о сырьевых инициативах, но и о проектах в области машиностроения, нефтехимии, транспортной инфраструктуры, цифровизации и энергетики.

По мнению Манарбека Кабазиева, главным отличием нынешнего этапа становится переход от отдельных проектов к системному взаимодействию.

—Энергетика обеспечивает базовые ресурсы, транспорт и логистика связывают рынки, цифровизация повышает эффективность процессов, а гуманитарное сотрудничество формирует человеческий капитал, способный реализовывать эти проекты. Возникает синергетический эффект: успех в одной сфере усиливает результаты в других. Такой подход делает взаимодействие более устойчивым к внешним шокам и создает долгосрочные конкурентные преимущества для экономик обеих стран, — подчеркнул он.

Наиболее показательным примером перехода к долгосрочной технологической кооперации становится энергетика. Одним из главных проектов остается строительство первой атомной электростанции в Казахстане. По оценкам экспертов, реализация проекта в поселке Улкен способна стать трансформирующей для экономики страны — не только за счет новой энергетической мощности, но и благодаря формированию высокотехнологичной отрасли, подготовке инженерных кадров и созданию новых производственных цепочек.

Параллельно развивается сотрудничество в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике. В начале мая министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел в Москве переговоры с российскими коллегами. Стороны обсудили совместные инфраструктурные проекты, развитие нефтегазового сотрудничества, электроэнергетику и вопросы энергетической безопасности.

На фоне растущего внутреннего потребления электроэнергии энергетическая кооперация с Россией приобретает для Казахстана особое значение.

— Совместные проекты позволяют укрепить энергетическую безопасность, модернизировать инфраструктуру и обеспечить стабильность поставок топлива и электроэнергии, что напрямую влияет на устойчивость промышленного производства, — отметил Бауыржан Искаков.

Логистический узел Евразии

После перестройки глобальных торговых маршрутов Казахстан заметно усилил значение как транзитная территория между Востоком и Западом. Для казахстанско-российского взаимодействия ключевое значение приобретает международный транспортный коридор «Север- Юг», соединяющий Россию, Казахстан и страны Южной Азии. Одновременно сохраняется высокая роль маршрутов, связывающих Китай и Европу.

В Астане и Москве активнее говорят о превращении Казахстана в один из центральных евразийских транзитных хабов.

— Если проекты по цифровизации, развитию коридора «Север-Юг» и модернизации приграничной инфраструктуры будут реализованы полностью, Казахстан может стать одним из ключевых транзитных хабов Евразии. Это усилит позиции страны как важнейшего логистического узла между Китаем, Россией и Европой. Рост транзитных доходов, в свою очередь, создаст дополнительные возможности для привлечения инвестиций в логистическую отрасль, — считает Бауыржан Искаков.

Одной из наиболее быстро развивающихся сфер становится транспортная цифровизация. С февраля 2026 года Казахстан внедрил систему навигационных пломб для транзитных перевозок, позволяющую отслеживать грузы без физического досмотра и сокращать время прохождения границы. Постепенно переводится в электронный формат и железнодорожный документооборот.

Дополнительный импульс сотрудничеству придал меморандум о взаимодействии в сфере беспилотного транспорта и цифровизации отрасли, подписанный Казахстаном и Россией в апреле 2026 года. Документ предусматривает развитие электронных транспортных документов и подготовку специалистов для работы с современными логистическими технологиями.

Параллельно продолжается модернизация пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. В 2026 году Казахстан начал обновление 30 пунктов пропуска, синхронизировав работы с российской стороной.

Вопросы дальнейшего взаимодействия

Несмотря на высокий уровень сотрудничества, двусторонняя повестка сохраняет ряд вопросов, требующих дополнительной проработки. Одним из них остается доступ казахстанской сельхозпродукции к российской транспортной инфраструктуре. В апреле 2026 года Казахстан вновь поднял вопрос снятия ограничений на транзит зерна и зернобобовых через российские морские порты.

— Решение этого вопроса позволит снизить логистические издержки и повысить устойчивость экспортных поставок казахстанских аграриев, — считает Манарбек Кабазиев.

Еще одна важная тема - водная безопасность. Астана и Москва продолжают совместную работу по вопросам использования Иртыша и подготовке водохозяйственного мастер-плана. Эксперты считают, что в условиях изменения климата и растущего дефицита водных ресурсов тема трансграничных рек постепенно будет приобретать все большее значение для региональной политики.

— При грамотном, научно обоснованном подходе и взаимном учете интересов эта будет оставаться областью плодотворного сотрудничества, — подчеркивает Манарбек Кабазиев.

Одновременно сохраняются внешнеэкономические риски, связанные с санкционным давлением и высокой зависимостью отдельных отраслей от внешней конъюнктуры.

— Наиболее эффективной стратегией для Казахстана остается развитие сотрудничества с Россией при одновременном укреплении связей с Китаем, Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком, — считает Бауыржан Искаков.

Гуманитарное измерение

В последние месяцы заметно усилилось сотрудничество в сфере образования, культуры и туризма. В апреле заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева провела переговоры с руководством российской федеральной территории «Сириус». Стороны обсудили совместные образовательные проекты, развитие творческих школ и создание российско-казахстанского детского оркестра. Сегодня школы «Сириус» уже работают в Алматы, Астане и других городах Казахстана.

Кроме того, активно расширяется академическое сотрудничество, научные инициативы и культурный обмен.

— Гуманитарное направление становится полноценной составляющей двусторонних отношений. Такие проекты укрепляют межкультурный диалог, развивают человеческий капитал и создают основу доверия между народами, — сказал Манарбек Кабазиев.

Что определит переговорная повестка

Предстоящий государственный визит Владимира Путина в Астану рассматривается сторонами как событие стратегического значения. Ожидается, что переговоры охватят практически весь спектр двусторонних отношений — от энергетики и транспорта до цифровизации, промышленной кооперации и гуманитарной сферы.

Сегодня отношения Казахстана и России постепенно выходят за рамки классической модели «экспорт — импорт». Формируется более сложная система взаимосвязей, основанная на совместной инфраструктуре, промышленной кооперации, транзитной взаимозависимости и технологическом сотрудничестве.

При этом Казахстан продолжает придерживаться многовекторного внешнеполитического курса, сохраняя баланс отношений с различными центрами силы.

— Казахстан углубляет сотрудничество с Россией по взаимовыгодным направлениям, одновременно развивая диалог с Китаем, Европой, Турцией, США и странами Центральной Азии. Такой подход позволяет сохранять стратегическую гибкость и устойчивость, — подчеркнул Манарбек Кабазиев.

На фоне трансформации мировой экономики значение казахстанско-российского партнерства для всего евразийского пространства продолжает возрастать. Для Казахстана Россия сохраняет значение одного из крупнейших торговых партнеров, инвесторов и участников масштабных инфраструктурных проектов. Для Москвы Астана остается не только крупнейшим союзником, но и ключевым промышленным и логистическим партнером на евразийском пространстве. Предстоящие переговоры в Астане, вероятно, будут посвящены не только развитию существующих механизмов взаимодействия, но и более тонкой настройке отношений с учетом новой геоэкономической реальности.