    10:55, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    LIVE: Прямая трансляция визита президента Ирана в Казахстан

    В Акорде проходит торжественная встреча президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает агентство Kazinform. 

    LIVE: Прямая трансляция визита президента Ирана в Казахстан
    Коллаж: Kazinform

    В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

    О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана и Ирана читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

     

