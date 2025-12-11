10:55, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
LIVE: Прямая трансляция визита президента Ирана в Казахстан
В Акорде проходит торжественная встреча президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает агентство Kazinform.
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
