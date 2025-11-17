LIVE: Прямая трансляция госвизита президента Эстонии в Казахстан

Государственный визит Президента Эстонии Алара Кариса продлится два дня, с 17 по 19 ноября.

В Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Ранее мы писали, что объединяет Астану и Таллин и каковы перспективы сотрудничества двух стран.