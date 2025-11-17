15:55, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
LIVE: Прямая трансляция госвизита президента Эстонии в Казахстан
Президент Эстонии Алар Карис по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева прибыл с государственным визитом в Астану, передает агентство Kazinform.
Государственный визит Президента Эстонии Алара Кариса продлится два дня, с 17 по 19 ноября.
В Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.
