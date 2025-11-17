РУ
    15:55, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    LIVE: Прямая трансляция госвизита президента Эстонии в Казахстан

    Президент Эстонии Алар Карис по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева прибыл с государственным визитом в Астану, передает агентство Kazinform.

    LIVE: Прямая трансляция госвизита президента Эстонии Алара Кариса в Астану
    Kazinform

    Государственный визит Президента Эстонии Алара Кариса продлится два дня, с 17 по 19 ноября.

    В Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

    Ранее мы писали, что объединяет Астану и Таллин и каковы перспективы сотрудничества двух стран. 

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
