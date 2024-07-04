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    03:33, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Ливан заинтересован в мире с Израилем

    глава МИД Ливана
    Фото: MTV Lebanon

    Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бу Хабиб направил специальное послание министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу, в котором объяснил, что его страна не хочет, чтобы между ними началась война. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

    - Мы заинтересованы в мире, мы не хотим войны, — сказал Бу Хабиб в послании, переданном через министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который говорил с главой израильского МИДа во вторник. О разговоре сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря Каца.

    У Ливана и Израиля нет дипломатических отношений, поэтому общение между ними часто осуществляется через третьих лиц.

    Послание министра иностранных дел Ливана было передано на фоне растущей угрозы между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

    В последние недели боевые действия между Израилем и «Хезболлой» значительно усилились. Ряд государств призвали своих граждан покинуть Ливан. США заявили о готовности эвакуировать собственных граждан из страны в случае обострения напряженности.

    Теги:
    Ближний Восток Мировые новости Израиль Ливан
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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