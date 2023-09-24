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    14:59, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ливан и израильские войска применили слезоточивый газ на границе

    ливан
    Фото: twitter.com/LebarmyOfficial

    Ливанская армия заявила в субботу, что применила слезоточивый газ по израильским военным на границе с Израилем в ответ на дымовые шашки, выпущенные по ее войскам. В свою очередь Израиль заявляет, что Ливан первым начал конфронтацию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Напряженность на границе между ближневосточными государствами возросла в течение последних нескольких месяцев. По Израилю были выпущены ракеты во время обострения израильско-палестинского конфликта, а члены ливанской группировки «Хизбалла» или ее сторонники столкнулись с израильскими силами.

    - Бойцы израильского противника нарушили линию отвода и обстреляли дымовыми шашками патруль ливанской армии, который сопровождал бульдозер, разбирающий земляную насыпь, возведенную израильским противником к северу от линии отвода – «Голубой линии» в районе Бастры, - сообщается в заявлении Ливанской армии.

    Нынешняя демаркационная линия между обеими странами известна как «Голубая линия» — граница, нанесенная на карту Организацией Объединенных Наций и обозначающая черту, к которой отошли израильские войска, когда они покинули Южный Ливан в 2000 году.

    - Ливанский патруль отреагировал на нападение стрельбой слезоточивыми бомбами... вынудив их отойти на оккупированные палестинские территории, - добавили в ливанской армии.

    Израильские военные в ответ заявили, что насилие начал Ливан.

    - Недавно солдаты ЦАХАЛ [Армии обороны Израиля] заметили ковш инженерной машины, пересекающей «Голубую линию» из Ливана на территорию Израиля в районе горы Дов. В ответ солдаты ЦАХАЛ применили средства разгона беспорядков, - сообщается в заявлении израильских военных.

    После этого инженерная машина вернулась в Ливан.

    Временные Силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), миротворческие силы ООН, дислоцированные вдоль «Голубой линии», заявили, что в субботу возникла напряженность.

    - ВСООНЛ находятся в контакте со сторонами, чтобы снизить напряженность и предотвратить недоразумения. В настоящий момент мы находимся на местах, следим за ситуацией и пытаемся вернуть спокойствие в этот район, - заявил пресс-секретарь Андреа Тененти.

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