    04:39, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Литва заявила об аресте 21 подозреваемого в контрабанде сигарет с помощью метеоаэростатов

    Литовские следователи провели более 80 обысков, изъяв сигареты с белорусскими акцизными марками, SIM-карты, глушители сигналов связи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Литва объявила режим ЧС из-за воздушных шаров из Беларуси
    Фото: VSAT

    Власти Литвы заявили во вторник об аресте 21 человека, предположительно связанных с преступной сетью. Она занималась контрабандой сигарет с помощью специально оборудованных метеорологических аэростатов из Беларуси: за последние недели они неоднократно нарушали воздушное пространство балтийской страны.

    Следователи провели более 80 обысков, изъяв сигареты с белорусскими акцизными марками, SIM-карты, глушители сигналов связи и слежения, а также огнестрельное оружие, говорится в заявлении генпрокуратуры Литвы.Также были конфискованы роскошные автомобили и ценное имущество.

    В операции участвовали более 140 сотрудников Бюро криминальной полиции Литвы, Вильнюса и специальных антитеррористических подразделений.

    В заявлении прокуратуры уточняется, что предполагаемую сеть характеризует «строгое распределение ролей и что контрабанда сигарет осуществлялась систематически, скоординированно, под строгим контролем ее организаторов и их доверенных лиц».

    Прокуроры утверждают, что «организаторы могли иметь прямые контакты с сообщниками, действующими в Республике Беларусь, откуда при благоприятных погодных условиях запускались воздушные шары с контрабандными сигаретами».

    — С помощью оборудования GPS и соответствующих программ отслеживалось перемещение шаров, а точные координаты их приземления в Литве передавались исполнителям, — заявили прокуроры. — После сбора контрабанды последние должны были доставить ее в заранее оговоренные пункты или передать другим лицам, причастным к преступлениям.

    Литовские власти заявили, что всем 21 подозреваемым будут предъявлены обвинения в участии в преступной организации, незаконной обработке и контрабанде акцизных товаров и оказании помощи другому государству в действиях против Литвы.

    Ранее в этом месяце Литва объявила чрезвычайное положение в связи с угрозой безопасности, которую представляют метеорологические шары, отправленные из Беларуси.

    Напомним, осенью метеозонды стали подлетать непосредственно к международным аэропортам Вильнюса и Каунаса, из-за чего они неоднократно вводили ограничения на полеты. На фоне данных атак власти Литвы в конце октября временно закрыли наземную границу с Беларусью. В ответ на это Минск закрыл выезд грузовиков с литовскими номерами в Европу. 

    Ранее мы писали, что КНДР вновь отправила шары с мусором в Южную Корею после трехнедельного перерыва.

    Литва Граница Мировые новости Беларусь
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
