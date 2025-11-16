«Лист ожидания» длиною в жизнь: почему в Казахстане не хватает доноров

Для многих пациентов трансплантация остается единственным шансом выжить, однако развитие донорства в стране сдерживается целым рядом факторов: от недоверия и правовых ограничений до культурных и этических аспектов.

Дефицит доноров

По данным республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг, в Казахстане в «листе ожидания» состоят 4384 пациента, из них 121 ребенок.

Подавляющее большинство нуждаются в пересадке почек — около 3980 человек. Пересадки печени ожидают 222 пациента, сердца — 149, легких — 27, а комплекса легкие–сердце ждут шесть человек.

Заместитель директора центра Назгуль Жилгельдина отмечает, что, несмотря на действующее законодательство, позволяющее проводить как прижизненное, так и посмертное донорство, второе в стране встречается крайне редко.

— В 2024 году проведено 250 трансплантаций органов, из которых 227 от живых доноров и лишь 23 от посмертных. Основная нагрузка ложится на родственников пациентов, — пояснила медик.

Доноров не хватает

Законодательство Казахстана четко регулирует забор, транспортировку и пересадку органов. Заграничное донорство в стране не практикуется, а использование органов ограничено рамками национальной системы здравоохранения.

Так, по словам Назгуль Жилгельдиной, в Казахстане существует единая база потенциальных реципиентов — так называемый «лист ожидания».

Распределение донорских органов происходит на основе автоматического подбора с учетом совместимости по группе крови, HLA-типу и другим критериям. В случае прижизненного донорства орган передается конкретному родственнику.

— Эксперты отмечают, что основными факторами, сдерживающими развитие донорства в Казахстане, остаются недоверие к системе трансплантации и страх злоупотреблений, недостаточная информированность о медицинских и религиозных аспектах донорства, эмоциональные переживания семей в момент утраты близкого человека, желание сохранить телесную целостность умершего. При этом представители традиционных религий Казахстана, включая Духовное управление мусульман, официально заявляют о допустимости донорства органов в качестве акта милосердия и спасения жизни, — отметила Назгуль Жилгельдина.

Согласие изъявляют не все

С 2020 года казахстанцы могут при жизни выразить согласие или отказ на посмертное донорство через портал eGov.

По данным республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг, на осень 2025 года зарегистрировано более 135 тысяч волеизъявлений: из них более 11 тысяч граждан выразили согласие стать посмертными донорами, тогда как свыше 120 тысяч подали официальный отказ.

Таким образом, число желающих стать донорами после смерти остается крайне небольшим.

Но даже когда появляется потенциальный донор, не всегда удается провести операцию.

— В 2025 году у нас было 12 потенциальных доноров, и по всем получили отказы от родственников. Всего по области было 3600 отказов и всего 385 согласий на донорство. Таких, кто сам выразил свое согласие через портал eGov, пока в Акмолинской области не было, — поделилась региональный координатор по трансплантологии по Акмолинской области Ляззат Ашимова.

По словам медика, многие не понимают, что донорство — это акт милосердия.

— Даже в Иране, глубоко мусульманской стране, трансплантология развита хорошо, потому что муфтий сказал: «Жертвуя человеку, ты спасаешь всё человечество». Наш муфтий также обращается к казахстанцам, что это дозволено и соответствует Корану, но сознание людей меняется медленно, — добавила Ляззат Ашимова.

Опыт Акмолинской области

В Акмолинской области в «листе ожидания» состоят 115 человек, нуждающихся в пересадке почек, в том числе три ребенка, 12 ждут пересадку печени и шестеро нуждаются в сердце.

— Лист ожидания ведется с 2015 года, но некоторые пациенты получают диализ с 2012-го. При появлении донора весь список пересматривается, выбирается наиболее совместимый пациент. Вообще сейчас идет регионализация: если область дает донора, его органы отдают только в эту область. В прошлом году у нас в регионе было два донора, их органы спасли жизни десяти акмолинцев. В этом году — ни одного, — пояснила Ляззат Ашимова.

Некоторые казахстанцы, устав ждать, уезжают за границу, чаще всего в Беларусь, где законодательство допускает изъятие органов после смерти без согласия родственников.

— Там в листе ожидания пациенты стоят не больше трех месяцев. После смерти тело принадлежит государству, поэтому все проще, — добавляет медик.

Жизнь на диализе

В Кокшетау действует несколько гемодиализных центров, где пациенты проходят процедуру очистки крови трижды в неделю по четыре часа.

По словам руководитель гемодиализного центра «Diaverum» Эльвиры Жакияновой, на сегодняшний день медорганизацию посещают 39 пациентов, большинство из которых ходят на процедуры с момента открытия — с 2014 года.

Некоторые из них живут в десятках и сотнях километров от Кокшетау, но все равно вынуждены приезжать.

Так, 64-летняя Светлана вот уже девятый год бессменный пациент центра.

— Я езжу за 200 километров три раза в неделю. Бывает, автобусов нет, добираюсь попутками. Сложно жить в таком ритме. Особенно в зимнее время добираться тяжело. Помню, когда узнала, что мне нужен гемодиализ, хотела отказаться, но медики тогда сказали: «Пишите отказ, но когда на носилках вас сюда привезут, мы уже ничем не поможем». А жить хочется. На пересадку не надеюсь — родственников нет, искать некого, — поделилась женщина.

67-летняя Жанар и вовсе переехала в Кокшетау из Тайыншинского района, чтобы быть ближе к центру.

— Бросила все, чтобы выжить. Болезнь сердца не позволяет надеяться на пересадку. Главное —держаться, — говорит пациентка.

Как добавляет Эльвира Жакиянова, главной проблемой остается низкий тариф на диализ.

— За одну процедуру республика оплачивает 36 тысяч тенге. Всё дорожает: медикаменты, логистика, но тариф не повышается, — добавила медик.

«Второй день рождения»: пересаженная почка дает шанс

У каждого пациента своя история, но борьба за жизнь у всех общая. История жительницы Кокшетау Ирины может стать примером того, что трансплантация способна вернуть надежду.

— У меня поднялось высокое давление, я начала обследование — и выяснилось, что у меня поликистоз почек и обе почки уже не работают. Меня отправили на диализ. Его я получала пять лет — с 2014 года. Конечно, это больно, неприятно, не передать словами. Сразу начинаешь думать — ну все, это уже конец! О пересадке я думала, но не верила, что со мной такое чудо может случиться. Дети начали предлагать свои почки — конечно, отказалась, — вспоминает Ирина.

Все это время женщина стояла в «листе ожидания». И вдруг однажды под утро, в 4.30, раздался звонок. Ей сообщили, что есть подходящая почка.

— Подумала, что это розыгрыш, хотя нам всегда говорили быть готовыми к подобной ситуации. В итоге быстро собрались и отправились в Астану. На одну почку оказалось три претендента. Два других были молодые люди. Мне тогда было 52, и я подумала, что скорее всего у меня шансов не будет. Но у них нашли противопоказания, и почка автоматически была отдана мне, — продолжает рассказ Ирина.

Донором стала женщина, которая при жизни подписала согласие отдать свои органы людям.

После пересадки начался период адаптации. По часам нужно было принимать иммуносупрессивные препараты, чтобы организм не отторг пересаженный орган. Постепенно все наладилось.

— Теперь у меня второй день рождения — дата пересадки. Я принимаю препараты, держу диету, но живу полной жизнью, — добавляет женщина.

Медики говорят, что после пересадки многие пациенты могут вести активную жизнь и даже вынашивать и рожать детей. Так, в Алматы женщина с пересаженной почкой уже дважды стала мамой.

Выход есть?

Трансплантология в Казахстане достигла серьезных успехов, однако главный барьер — человеческий фактор.

По словам Назгуль Жилгельдиной, продолжительность жизни пациентов после пересадки зависит от органа и состояния здоровья.

В среднем пересаженная почка служит 10–15 лет, печень обеспечивает 5-летнюю выживаемость около 70–80%, после пересадки сердца выживаемость составляет примерно 12 лет.

Легкие функционируют в среднем около шести лет. Эти показатели соответствуют международным стандартам и могут значительно варьироваться индивидуально.

Пока же число доноров остается небольшим, и тысячи людей продолжают ждать. Пожалуй, оттого, насколько общество осознает важность донорства, зависит, сколько судеб удастся спасти.