Лишили лицензии: в Алматы наказали виновных в провалах асфальта по улице Толе би

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в отношении исполнителей по ряду работ на проблемных объектах, среди которых реконструкция инженерных сетей на пересечении улиц Толе би - Муратбаева, были назначены повторные проверки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам проверок за допущенные грубейшие нарушения в процессе строительства инженерных сетей в отношении ТОО «Сункар» и ТОО «АГС-ПЛАСТ» материалы были направлены нами в суд. В итоге, решением СМАС, обе компании лишены строительных лицензий», - рассказали в управлении градостроительного контроля.

Сообщается, что по поручению акима города усилен контроль за соблюдением стандартов в производстве строительных работ, сейчас нами формируется список недобросовестных подрядчиков, с которыми ведутся судебные разбирательства.

Стоит отметить, что ранее за подобные нарушения лицензии лишилось ТОО «Монолит Дизайн-2030», проводившее строительство центральных коммуникаций в микрорайоне Тастыбулак.

Напомним, в начале марта этого года на пересечении улицы Толе би с улицей Муратбаева образовалась огромная яма . По предварительным данным, дорожное покрытие просело из-за подмыва грунта водой из давшего течь водопровода диаметром 250 мм.

Позже сообщалось, что подрядной организации, выполнявшей реконструкцию инженерных сетей, повлекшую проседание грунта на пересечении улиц Толе би и Муратбаева, грозят жесткие санкции вплоть до лишения лицензии на проведение подобных работ.

Похожий случай также произошел сегодня на пересечении улиц Толе би и Отеген батыра.