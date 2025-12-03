Лишь 32,8% отходов перерабатываются в Кызылординской области

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в сфере сбора, транспортировки, сортировки и переработки отходов работают 17 предпринимательских субъектов.

— ТОО «Smart Rubber» производит резиновую крошку и гранулы из автомобильных шин. ИП «Мейрамбек» перерабатывает макулатуру и картонные отходы в туалетную бумагу. Кроме того, в регионе работают пункты приёма макулатуры, пластика и картона, где их сортируют, — сообщил руководитель управления Галымжан Еркебай.

В направлении сортировки и переработки отходов реализуются 10 проектов общим объёмом инвестиций 99 млрд 259 млн тенге. Из них 9 проектов на сумму 98 млрд 700 млн тенге финансируются АО «Жасыл Даму».

— Жители активно участвуют в экологической программе «Таза Қазақстан». С начала года в акциях по уборке приняли участие около 500 тысяч человек, вывезена 21 тысяча тонн мусора, — сказал Галымжан Еркебай.

В настоящее время 402 гектара земли в 145 населённых пунктах используются под полигоны. Лишь 4,8% или только 7 полигонов имеют экологические и санитарные разрешительные документы.

Ранее сообщалось, что только 5% мусорных полигонов узаконены в Актюбинской области.