    10:07, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лишь 32,8% отходов перерабатываются в Кызылординской области

    За 11 месяцев текущего года в Кызылординской области было собрано 230 715 тонн твёрдых бытовых отходов. Из них переработано 75 630 тонн, что составляет всего 32,8%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: РСК

    По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в сфере сбора, транспортировки, сортировки и переработки отходов работают 17 предпринимательских субъектов.

    — ТОО «Smart Rubber» производит резиновую крошку и гранулы из автомобильных шин. ИП «Мейрамбек» перерабатывает макулатуру и картонные отходы в туалетную бумагу. Кроме того, в регионе работают пункты приёма макулатуры, пластика и картона, где их сортируют, — сообщил руководитель управления Галымжан Еркебай.

    В направлении сортировки и переработки отходов реализуются 10 проектов общим объёмом инвестиций 99 млрд 259 млн тенге. Из них 9 проектов на сумму 98 млрд 700 млн тенге финансируются АО «Жасыл Даму».

    — Жители активно участвуют в экологической программе «Таза Қазақстан». С начала года в акциях по уборке приняли участие около 500 тысяч человек, вывезена 21 тысяча тонн мусора, — сказал Галымжан Еркебай.

    В настоящее время 402 гектара земли в 145 населённых пунктах используются под полигоны. Лишь 4,8% или только 7 полигонов имеют экологические и санитарные разрешительные документы.

    Ранее сообщалось, что только 5% мусорных полигонов узаконены в Актюбинской области.

