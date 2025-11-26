Только 5% мусорных полигонов узаконены в Актюбинской области

Для региона проблема не ограничивается сортировкой и переработкой твёрдых бытовых отходов: актуальным остаётся и вопрос их правильного размещения. По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Исатая Еспаганбетова, из 319 сёл и посёлков области только 15 располагают легально функционирующими полигонами.

Согласно данным космического мониторинга, в 2025 году было выявлено 155 незаконных мест складирования мусора. На сегодня ликвидировано только 76 таких объектов. В Хромтауском и Каргалинском районах не устранено ни одно незаконное место сброса. До конца года все объекты обращения с твёрдыми бытовыми отходами планируют полностью оцифровать.

В единую базу внесут данные о земельных актах полигонов, проектной документации, разрешениях, а также информацию о процессе сортировки и переработки отходов. Все мусоровозы оснастят GPS-датчиками, а сведения о маршрутах и объёмах вывоза будут загружаться на специализированные порталы.

— В областном центре и районах должны быть утверждены тарифы на сбор, вывоз, сортировку и захоронение отходов, а также программы по управлению коммунальными отходами. Тарифы утверждены повсеместно. Однако программа разработана только для города Актобе и шести районов. Остальным необходимо завершить эту работу до конца года, — сообщил Исатай Еспаганбетов на совещании в областном акимате.

По информации пресс-службы акима области, для ряда районных центров и сёл уже разрабатываются проекты строительства новых полигонов. Эти населённые пункты включают Бадамшу, Шубаркудук, Иргиз, Уил, Т. Жүргенова и Карабулак.

В областном центре функционируют пять пунктов приёма вторсырья. В сфере сортировки и переработки отходов работают 15 субъектов малого и среднего бизнеса; шесть из них выпускают продукцию из переработанных материалов.

Напомним, что в этом году ТОО «Таза Алем 12», получившее Актюбинский полигон в доверительное управление, намерено обратиться в суд как на мусоровывозящие компании, так и на акимат. В компании утверждают, что перевозчики отказались заключать договоры, не перечислили ни одного тенге и в течение нескольких месяцев не реагировали на официальные обращения.

Во время спора между сторонами мусор оказался сваленным рядом с полигоном, после чего были организованы работы по его удалению. Экологи Актобе начали проверку факта незаконного сброса отходов вблизи полигона.