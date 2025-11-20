Лис и корсаков планируют отстреливать в Костанайской области

Как заявили в управлении ветеринарии Костанайской области — здесь обострилась проблема появления диких плотоядных животных — лис и корсаков в населенных пунктах. Жители нескольких районов сообщают о случаях гибели сельскохозяйственных животных и птицы, что потребовало принятия дополнительных мер на региональном уровне.

— 14 июля 2025 года областное управление направило письмо в Костанайскую территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира с предложением усилить регулирование численности диких плотоядных животных, — сообщили ветеринары.

Однако ситуация продолжила ухудшаться. В связи с этим 6 ноября 2025 года под подписью акима Костанайской области направлено официальное обращение на имя министра экологии и природных ресурсов с просьбой принять дополнительные меры по регулированию численности лис и корсаков на территории региона.

Для предотвращения распространения бешенства среди дикой фауны ветеринарные специалисты уже разложили 65 000 антирабических брикетов. В ноябре ожидается поступление еще 149 000 доз для дальнейшего охвата территорий.

Параллельно проводится вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства. Завершить ее планируется до конца ноября. На текущий момент привито:

63 200 голов КРС;

68 750 голов МРС;

25 400 лошадей;

12 верблюдов;

14 810 собак;

10 040 кошек.

Региональные службы отмечают, что регулирование численности диких плотоядных животных необходимо для обеспечения безопасности жителей, защиты их имущества и предупреждения распространения опасных заболеваний среди дикой и домашней фауны.

