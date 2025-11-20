РУ
    15:00, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лис и корсаков планируют отстреливать в Костанайской области

    В Костанайской области усиливают меры безопасности после участившихся случаев появления лис и корсаков в населенных пунктах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Как заявили в управлении ветеринарии Костанайской области — здесь обострилась проблема появления диких плотоядных животных — лис и корсаков в населенных пунктах. Жители нескольких районов сообщают о случаях гибели сельскохозяйственных животных и птицы, что потребовало принятия дополнительных мер на региональном уровне.

    — 14 июля 2025 года областное управление направило письмо в Костанайскую территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира с предложением усилить регулирование численности диких плотоядных животных, — сообщили ветеринары.

    Однако ситуация продолжила ухудшаться. В связи с этим 6 ноября 2025 года под подписью акима Костанайской области направлено официальное обращение на имя министра экологии и природных ресурсов с просьбой принять дополнительные меры по регулированию численности лис и корсаков на территории региона.

    Для предотвращения распространения бешенства среди дикой фауны ветеринарные специалисты уже разложили 65 000 антирабических брикетов. В ноябре ожидается поступление еще 149 000 доз для дальнейшего охвата территорий.

    Параллельно проводится вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства. Завершить ее планируется до конца ноября. На текущий момент привито:

    • 63 200 голов КРС;
    • 68 750 голов МРС;
    • 25 400 лошадей;
    • 12 верблюдов;
    • 14 810 собак;
    • 10 040 кошек.

    Региональные службы отмечают, что регулирование численности диких плотоядных животных необходимо для обеспечения безопасности жителей, защиты их имущества и предупреждения распространения опасных заболеваний среди дикой и домашней фауны.

    О том, что лис заметили в населенных пунктах Костанайской области, сообщалось накануне.

    Из-за нападения диких животных была создана рабочая группа.

    Регионы Костанайская область Животные
