Лис и корсаков планируют отстреливать в Костанайской области
В Костанайской области усиливают меры безопасности после участившихся случаев появления лис и корсаков в населенных пунктах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как заявили в управлении ветеринарии Костанайской области — здесь обострилась проблема появления диких плотоядных животных — лис и корсаков в населенных пунктах. Жители нескольких районов сообщают о случаях гибели сельскохозяйственных животных и птицы, что потребовало принятия дополнительных мер на региональном уровне.
— 14 июля 2025 года областное управление направило письмо в Костанайскую территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира с предложением усилить регулирование численности диких плотоядных животных, — сообщили ветеринары.
Однако ситуация продолжила ухудшаться. В связи с этим 6 ноября 2025 года под подписью акима Костанайской области направлено официальное обращение на имя министра экологии и природных ресурсов с просьбой принять дополнительные меры по регулированию численности лис и корсаков на территории региона.
Для предотвращения распространения бешенства среди дикой фауны ветеринарные специалисты уже разложили 65 000 антирабических брикетов. В ноябре ожидается поступление еще 149 000 доз для дальнейшего охвата территорий.
Параллельно проводится вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства. Завершить ее планируется до конца ноября. На текущий момент привито:
- 63 200 голов КРС;
- 68 750 голов МРС;
- 25 400 лошадей;
- 12 верблюдов;
- 14 810 собак;
- 10 040 кошек.
Региональные службы отмечают, что регулирование численности диких плотоядных животных необходимо для обеспечения безопасности жителей, защиты их имущества и предупреждения распространения опасных заболеваний среди дикой и домашней фауны.
О том, что лис заметили в населенных пунктах Костанайской области, сообщалось накануне.
Из-за нападения диких животных была создана рабочая группа.