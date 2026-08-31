Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду в возрасте 39 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Футболист сообщил о своем решении 31 августа. За сборную Аргентины Месси выступал с 2005 года, проведя 207 матчей и забив 125 голов — оба показателя являются рекордными для национальной команды.

В составе сборной Месси стал чемпионом мира 2022 года, дважды выигрывал Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах. На чемпионате мира 2026 года Аргентина дошла до финала, где уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

В прощальном обращении Месси отметил, что решение далось ему тяжело, однако он считает, что пришло время завершить этот этап карьеры. Футболист подчеркнул, что всегда отдавал все силы, выступая за сборную, и выразил уверенность в новом поколении аргентинских игроков.

При этом клубную карьеру Месси продолжает в американском Inter Miami.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах.

Также сборная Аргентины с Месси в составе вышла в финал чемпионата мира 2026 года, обыграв Англию со счетом 2:1. В той встрече Месси сделал две голевые передачи.