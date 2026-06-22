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    Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
    Фото: championat.com

    В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии 38-летний форвард отличился на 38-й минуте встречи и забил свой 17-й гол на мировых первенствах.

    Таким образом, Месси единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, превзойдя достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 мячей.

    Ранее аргентинец сравнялся с рекордом немецкого форварда, оформив хет-трик в матче против Алжира (3:0). Накануне Клозе заявил, что будет рад, если Месси побьет его достижение, назвав капитана аргентинской сборной «гением».

    В активе Месси теперь 17 голов на чемпионатах мира. Позади остаются Роналдо (15), Герд Мюллер (14) и Килиан Мбаппе (14).

    Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

    Главные события, проходящего, чемпионата мира можно узнать здесь.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Аргентина
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор