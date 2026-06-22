10 дней ЧМ-2026: хет-трик Месси, Германия уже в плей-офф, сенсация Возиньи

За 10 дней 48 команд приняли участие в главном первенстве четырехлетия. Уже три сборных едут домой. Германия в плей-офф. Испания в шоке от дебютанта. 40-летний вратарь с Кабо-Верде набрал 14 миллионов подписчиков за ночь — и его маму привезли на стадион через Конгресс США. Kazinform разобрал все самое главное.

Чемпионат мира по футболу — это турнир, который проходит раз в четыре года и собирает лучшие сборные со всего света. В этом году впервые в истории их 48. Главное футбольное событие планеты, к которому команды готовятся годами, а болельщики ждут с нетерпением. За первые 10 дней турнира в США, Канаде и Мексике уже случилось столько, сколько иным чемпионатам мира не выпадает за весь групповой этап.

Три сборные уже пакуют чемоданы. Германия первой оформила выход в плей-офф. А главной историей турнира стал не Месси, не Мбаппе и не Холанд — а сорокалетний вратарь из португальского второго дивизиона, о котором неделю назад не знал почти никто.

Месси в 38 лет делает то, чего не делал никогда

Лионель Месси — аргентинец, которого многие считают лучшим футболистом в истории. За плечами у него все: «Золотые мячи», титулы с «Барселоной», победа на чемпионате мира 2022 года. Казалось бы, что еще можно добавить к этой биографии? Оказывается, кое-что еще оставалось.

Фото: instagram/leomessi

В матче против Алжира Месси забил три гола подряд. Для Месси это был первый хет-трик на чемпионатах мира — за всю карьеру, несмотря на то что он выступает на мировых первенствах с 2006 года. Ему 38 лет, через несколько дней после матча исполнится 39. По меркам профессионального футбола это почти пенсионный возраст, но Месси, судя по всему, об этом не знает.

Тремя голами он сравнялся с немцем Миро Клозе по общему числу голов на чемпионатах мира — 16. Это рекорд в истории турнира, и теперь они делят его на двоих.

Англия мстит, Германия громит

Англия и Хорватия встречались на чемпионате мира в 2018 году — тогда хорваты выбили англичан в полуфинале и фактически сломали им турнир. Реванш состоялся спустя восемь лет, и вышел он убедительным: четыре гола в ворота Хорватии. Капитан Харри Кейн, который давно стал главной звездой сборной Англии, забил дважды и довел личный счет голов на мировых первенствах до 10. Молодой Джуд Беллингем, за которым следит вся Европа, тоже отметился. Матч получился открытым и зрелищным — хорваты не сдавались, дважды сравнивали счет, а один из их голов называют одним из красивейших на всем турнире. Но в итоге Англия победила, и тренер Томас Тухель строит эту команду не от обороны, а на атаку.

Германия в первом матче разгромила Кюрасао со счетом 7:1. Кюрасао — это небольшой карибский остров, населенный примерно 160 тысячами человек, и на чемпионат мира они приехали скорее как участники праздника, чем за победами. Тем не менее на 21-й минуте они сравняли счет, и в воздухе на секунду запахло сенсацией. Но немцы быстро вернули свое и в итоге выиграли с разгромным счетом. В следующем матче одолели Кот-д’Ивуар и стали одной из первых команд, наряду с Мексикой, гарантировавшей себе место в плей-офф.

Человек по имени Бабуля

Но главной историей первых десяти дней стал не немецкий разгром и не английский реванш. Главная история — это Жозимар Диас, известный под прозвищем Возинья.

«Возинья» по-португальски означает «бабуля» — так его прозвали в детстве, потому что он был маленьким. Ему 40 лет. Он играет вратарем в сборной Кабо-Верде — архипелага у берегов Африки с населением в полмиллиона человек. До чемпионата мира он выступал за клуб из второго португальского дивизиона, за карьеру успел поиграть в Молдове, Анголе, Кипре и Словакии. Единственный трофей — Кубок Кипра 2019 года. до ЧМ-2026 в Instagram у него было 50 тысяч подписчиков.

Фото: Instagram/vozinha1

15 июня его сборная вышла на поле против Испании. Испания — действующий чемпион Европы, одна из главных фавориток всего турнира, команда с мировыми звёздами и отточенной тактикой. Кабо-Верде приехали на чемпионат мира впервые в истории.

За 90 минут испанцы нанесли 27 ударов. Возинья отразил семь из них в критические моменты и не пропустил ни одного мяча. Итог — 0:0. Сенсация. Кабо-Верде заработали первое очко в своей истории на чемпионате мира, а их вратарь был признан лучшим игроком матча.

После финального свистка он заплакал. В интервью рассказал, что вырос с бабушкой и дедушкой — оба уже умерли. И добавил кое-что, что сделало его историю по-настоящему человеческой: мама не смогла приехать на матч, потому что у семьи не хватило денег на визовый залог. Администрация Трампа ввела правило, по которому граждане 50 стран — в том числе Кабо-Верде — обязаны вносить до 15 тысяч долларов как гарантию при подаче на американскую визу. Для большинства семей из Кабо-Верде это неподъемная сумма.

История разлетелась по всему миру. Конгрессмен Хаким Джеффрис лично обратился в Государственный департамент. Через три дня мать Возиньи получила визу и прилетела в Майами — прямо к его второму матчу на турнире. Воссоединение на стадионе сняли на видео, и оно тоже стало вирусным. За сутки после матча с Испанией у него прибавилось 14 миллионов подписчиков. Из человека, которого никто не знал, он превратился в лицо этого чемпионата мира.

Другие герои и неожиданные итоги

У Кюрасао тоже появился свой герой — вратарь Элой Рум. В матче против Эквадора он в одиночку держал всю атаку соперника, отразив 15 ударов. Ничья 0:0 стала для крошечного карибского острова историческим первым очком на мировом первенстве.

Фото: Instagram/eloyroom

Африканские сборные в этом году заявляют о себе иначе, чем прежде. На четырех предыдущих чемпионатах мира из группы суммарно выходили только пять команд с африканского континента. Сейчас, после двух туров, очки уже набрали шесть сборных: Марокко, Кот-д’Ивуар, Египет, ДР Конго, Кабо-Верде и ЮАР. Это может означать, что около пятой части участников плей-офф будут представлять Африку.

Турция, напротив, разочаровала. Они вернулись на чемпионат мира впервые за 24 года — в 2002-м взяли бронзу и на долгие годы пропали с радаров. Вернулись с ожиданиями, проиграли оба матча и уже собираются домой.

Что смотреть дальше

Аргентина сыграет с Австрией, которую тренирует Ральф Рангник — один из самых интересных тренерских умов Европы. Норвегия, где дебютировавший на ЧМ Эрлинг Холанд сразу забил дважды, встретится с Сенегалом в матче, который обещает быть одним из лучших на турнире. А Шотландия и Бразилия, набравшие по четыре очка, разыграют первое место в группе в матче, который болельщики уже ждут с нетерпением. Отдельное внимание — сборной Узбекистана: команда проведет важнейший матч против Португалии 23 июня в 22:00 по времени Астаны и попытается закрепиться в борьбе за выход из группы после непростого старта турнира.