4 Июля 2022 15:07

Линию метро хотят продлить до вокзала Алматы-1

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в городе к 2030 году будут построены три новые станции метро в западном направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города показал депутатам маслихата, членам общественного совета, представителям экспертного сообщества, как будет выглядеть транспортная схема мегаполиса к 2030 году.

«Мы организуем четыре транспортно-пересадочных хаба с перехватывающими парковками, которые призваны разгрузить трафик на основных въездах из агломерации. Будут построены три новые станции метро в западном направлении. В рамках дальнейшего развития алматинского метро будут подготовлены предложения по развитию метро в северном направлении до ж/д вокзала Алматы-1», - отметил аким, представляя проект основных приоритетов Плана развития до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.

Ерболат Досаев отметил, что до 2025 года завершится пробивка 9 внутренних улиц и дорог с выходом на БАКАД (до границы города), откроется станция метро «Калкаман».

Как ранее сообщалось, 30 мая в Алматы запустили две новые станции метро - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы».

В ноябре прошлого года стало известно, что линию метрополитена в Алматы продлят до рынка «Алтын Орда». Позже в управлении городской мобильности уточнили, что развитие линии в западном направлении предварительно предусмотрено вдоль проспекта Абая и далее по проспекту Алатау до проспекта Райымбека.

Около 1 тыс 300 предложений по развитию города направили алматинцы.