Линию LRT в Алматы планируют запустить до 2027 года

На текущем этапе основные работы сосредоточены на улицах Бауыржана Момышулы и Толе би. Здесь ведется подготовка трассы и переустройство инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строительства.



Всего проект предусматривает переустройство 375 инженерных коммуникаций. В их число входят тепловые сети, сети связи, водоснабжения и канализации, ливневая канализация, газовые и электрические сети.

По данным акимата Алматы, запуск первой линии LRT в Алматы планируется в конце 2027 года.

В Алматы поэтапно реализуется проект первой линии LRT, сейчас ведутся подготовительные работы на участке протяженностью 18,3 км — вынос, переустройство и защита инженерных коммуникаций, а также переустройство газопровода.



Напомним, депо LRT в Алматы разместится в Алатауском районе между улицами Фаризы Онгарсыновой, Монке би и Бауыржана Момышулы. От депо линия легкорельсового транспорта пройдет по улице Момышулы в южном направлении до улицы Толе би, затем по Толе би на восток до проспекта Абылай хана. Далее маршрут повернет на север и продолжится по проспекту Абылай хана до железнодорожного вокзала Алматы-2.

О том, кто реализует проект и сколько средств выделено читайте здесь.