Линии BRT планируют перенести в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что линии BRT для общественного транспорта перенесут с левой стороны на правую крайнюю полосу. Сейчас скоростная автобусная линия располагается посередине проезжей части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района на встрече с акимом города заявила, что выделенные для автобусов полосы по улице Мустафина создали много проблем.

«По поводу BRT. Я соответствующее поручение уже дал. К сожалению, BRT мы приняли на баланс только 31 мая этого года. Мы начали работу по поводу модернизации линий BRT, то есть их переноса на правую крайнюю полосу. Но, к сожалению, нам нужно доделать проект. Мы доделаем и после перенесем линии на правую сторону. У нас улица Мустафина не так загружена, но на Тимирязева такая ситуация есть», - заметил Ерболат Досаев.

Ранее Ерболат Досаев сообщил, что по выделенным линиям для автобусов и их схематике проводится работа по оптимизации.

Руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов заявил, что ежедневно автобусы по BRT перевозят порядка 120 тыс. пассажиров, по линии проезжает 2 тыс. автобусов.