Линейный парк в столице застраиваться не будет - акимат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В линейном парке столицы не будет строительства жилого комплекса. Об этом сообщили в акимате Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в акимате, застройщику для решения социальных вопросов будут предложены другие земельные участки.

«На территории между ЖК «Caspian Palace» и БЦ «Palazzo degli Affari» в квадрате улицы Сыганак, А. Бокейхана, Керей, Жанибек хандар и пр. Мангілік Ел вместо строительства ранее запланированных многоквартирных жилых комплексов будет построен сквер для удобства жителей (район школы №77). Стоит отметить, что земельный участок – частная собственность застройщика, скорректирован проект детальной планировки с МЖК на сквер», - говорится в сообщении акимата на запрос МИА «Казинформ».

В акимате также прокомментировали вопрос касательно строительства общеобразовательной школы на земельном участке в районе ЖК «Городской романс».

«18 февраля на совещании рабочей группы «По организации инженерной, транспортной инфраструктуры и градостроительных аспектов частей города Нур-Султана» был рассмотрен вопрос корректировки ПДП земельного участка в части изменения целевого назначения с ранее запланированного строительства многоквартирных жилых комплексов на школу (в квадрате ул. Ә.Тыныбаев, А.Храпатый и А11, А12). Земля – частная собственность застройщика», - пояснили в акимате.

Кроме того, в информации говорится, что в соответствии с действующим проектом детальной планировки в районе пересечения ул. Бұқар жырау и Ә. Бөкейхана предусмотрено размещение общеобразовательной школы, детского сада и бульвара вдоль ул. Акниет. Земля – частная собственность застройщика, ранее планировалось строительство ЖК.

Также дана информация касательно строительства медцентра по проспекту Кабанбай батыра между улицами Керей, Жәнібек хандар и Орынбор.

«На земельном участке по пр. Кабанбай батыра между улицами Керей, Жәнібек хандар и Орынбор, как и ранее говорилось на встречах с горожанами, будет построен медицинский центр.

Ранее ТОО «Астана-Мед» было выдано разрешение для проведения обследования, изыскательских работ и проектирования объекта «Медицинский центр». В 2021 году ТОО «Астана-Мед» были начаты строительно-монтажные работы на вышеуказанном участке без разрешительных документов. Управлением контроля и качества городской среды города Нур-Султан были приняты меры в отношении застройщика, строительство было приостановлено. Отметим, что в соответствии с действующим проектом детальной планировки (ПДП) на вышеуказанном земельном участке предусмотрено размещение только медицинского центра. План детальной планировки некоторых районов столицы пересмотрен в рамках поручения Главы государства», - отметили в акимате.





Дополнительно по Большому и Малому Талдыколю сообщается, что ведется работа по интеграции городской территории с парковыми зонами столицы с использованием принципов эко-урбанизма. Как отмечалось ранее, на Большом и Малом Талдыколе в Нур-Султане будет создан экопарк.

Для этих целей выделено финансирование в размере 1 миллиарда тенге. На сегодня разработана проектно-сметная документация по Большому Талдыколю, ведется разработка проектно-сметной документации по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на водном объекте малый Талдыколь.

В акимате отметили, что по мастер-плану «Нур-Султан-комфортный город» уделяется внимание созданию дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). В 2022 году в столице планируется благоустроить более 200 общественных пространств, дворов и скверов. Только за последние годы было построено 500 общественных пространств и дворов.

Напомним, что в феврале столичные жители выступили с обращением к Президенту РК против застройки пространства под ЖК между Ботаническим садом и Линейным парком в Нур-Султане.

Застройка Линейного парка по словам жителей рядом живущих ЖК нарушает ранее запланированную стратегию строительства продолжения Линейного парка под сквер, также приведет к транспортному коллапсу на левом берегу.

В этой связи, жители соседних домов потребовали отменить застройку Линейного парка.



