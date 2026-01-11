Лимоны, бананы и манго посреди зимы: как в Кызылорде выращивают фрукты

Наша героиня — выпускница Алматинского зооветеринарного института. Однако по специальности работу найти не удалось, и трудовой путь она начала агрономом в университете имени Коркыт-Ата в Кызылорде. Много лет она посвятила работе в университетской теплице. Позже получила второе высшее образование по агрономии и степень магистра сельского хозяйства. Сегодня Акерке Тажекеевa является преподавателем и заведующей теплицей в университете «Болашак».

Фото: Нурболат Нуржаубай

На садовом участке на окраине города у нее три теплицы, которые она использует как лабораторию или опытную площадку. Любой новый саженец фруктового дерева она сначала проверяет здесь: если растение хорошо приживается, его затем выращивают на базе университета.

— Для нашего региона экзотические лимоны, бананы, манго, папайя и кумкват прижились сразу. Первым я посадила лимон, и когда он созрел, мы получили результаты. Затем постепенно пробовала другие виды. Когда они разрастаются и плодоносят, то очень радуют и вдохновляют, — рассказывает Акерке Тажекеевa.

Фото: Нурболат Нуржаубай

Однако каждое растение требует заботы, словно ребенок. Агроном подробно рассказала о специфике ухода за экзотическими фруктами.

— Бананы обычно выращивают на сладкой воде, но я использую обычную воду. После первого плодоношения банановое дерево уже не пригодно, поэтому его срезают. Потом оно снова начинает плодоносить с основания. С одного дерева можно собрать 30-40 килограммов продукции, — говорит агроном.

Фото: Нурболат Нуржаубай

— Папайя растет быстро и дает много плодов. Семена и сок папайи полезны людям с диабетом и повышенным давлением. Плодов немного, поэтому мы даем их только по просьбе. Рыночной цены я не знаю, оптом не продавала. Для меня главное — видеть, как они растут. Лимон является гибридом с апельсином. Его нельзя поливать в период созревания, иначе плоды трескаются. Манго растет подобно огурцу, по стволу дерева. Когда эти растения цветут, в теплице распространяется редкий аромат, — пояснила Акерке Тажекеевa.

Фото: Нурболат Нуржаубай

Акерке Тажекеевa является автором методического пособия «Технология выращивания огурцов и помидоров в теплицах Кызылординской области», которое студенты используют в процессе совмещения теоретического обучения с практикой. В интервью она дала советы тем, кто хочет заниматься тепличным хозяйством.

— Пленка нашей теплицы стоит уже десять лет и держится как новая. Ни сильные ветра, ни ураганы не повредили ее. В некоторых теплицах пленка рвется и повреждается, потому что каркас закреплен неправильно. Новички часто делают ошибки, выбирая неподходящее место, неправильно соединяя водопроводные трубки. Также важно, чтобы солнечные лучи попадали точно на крышу теплицы, а посев семян осуществлялся строго по графику, — отметила она.

Фото: Нурболат Нуржаубай

Ранее мы рассказывали о том, как в Восточном Казахстане выращивают лимоны под землей.