Ликвидировать банки в Казахстане будут по новым правилам

Документ распространяется на банки, в отношении которых принято судебное решение о принудительной ликвидации, а также на филиалы банков-нерезидентов, лишенных лицензии уполномоченным органом. Согласно правилам, началом процедуры ликвидации считается дата вступления в законную силу соответствующего судебного решения либо дата лишения лицензии филиала банка-нерезидента. С этого момента прекращаются полномочия органов управления ликвидируемого банка, вводятся установленные законом ограничения, а все действия от имени банка могут осуществляться исключительно ликвидационной комиссией либо уполномоченными ею лицами.

Также закрепляется, что с момента начала ликвидации сроки исполнения всех долговых обязательств банка считаются наступившими, прекращается начисление процентов и штрафов по кредиторской задолженности, а обязательства в иностранной валюте пересчитываются в тенге по курсу Национального банка РК на дату вступления решения в силу.

Исполнение ранее принятых судебных решений в отношении ликвидируемого банка приостанавливается, а исполнительные документы передаются ликвидационной комиссии для исполнения в установленном порядке очередности.

Ликвидационная комиссия назначается уполномоченным органом не позднее следующего дня после начала процедуры ликвидации и принимает полномочия по управлению имуществом и делами банка.

Комиссия обязана в течение 30 календарных дней принять имущество и документы банка по акту приема-передачи и обеспечить завершение расчетов с кредиторами и акционерами.

В состав комиссии могут входить работники уполномоченного органа и организации по гарантированию депозитов, которые на период работы освобождаются от исполнения основных обязанностей с сохранением заработной платы.

Постановление вводится в действие с 25 апреля 2026 года.

