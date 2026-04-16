    14:30, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Ликвидировать банки в Казахстане будут по новым правилам

    Постановлением АРРФР от 10 апреля 2026 года утверждены Правила осуществления ликвидации банков, принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов РК, а также требования к работе ликвидкомиссий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Документ распространяется на банки, в отношении которых принято судебное решение о принудительной ликвидации, а также на филиалы банков-нерезидентов, лишенных лицензии уполномоченным органом. Согласно правилам, началом процедуры ликвидации считается дата вступления в законную силу соответствующего судебного решения либо дата лишения лицензии филиала банка-нерезидента. С этого момента прекращаются полномочия органов управления ликвидируемого банка, вводятся установленные законом ограничения, а все действия от имени банка могут осуществляться исключительно ликвидационной комиссией либо уполномоченными ею лицами.

    Также закрепляется, что с момента начала ликвидации сроки исполнения всех долговых обязательств банка считаются наступившими, прекращается начисление процентов и штрафов по кредиторской задолженности, а обязательства в иностранной валюте пересчитываются в тенге по курсу Национального банка РК на дату вступления решения в силу.

    Исполнение ранее принятых судебных решений в отношении ликвидируемого банка приостанавливается, а исполнительные документы передаются ликвидационной комиссии для исполнения в установленном порядке очередности.

    Ликвидационная комиссия назначается уполномоченным органом не позднее следующего дня после начала процедуры ликвидации и принимает полномочия по управлению имуществом и делами банка.

    Комиссия обязана в течение 30 календарных дней принять имущество и документы банка по акту приема-передачи и обеспечить завершение расчетов с кредиторами и акционерами.

    В состав комиссии могут входить работники уполномоченного органа и организации по гарантированию депозитов, которые на период работы освобождаются от исполнения основных обязанностей с сохранением заработной платы.

    Постановление вводится в действие с 25 апреля 2026 года.

    Ранее сообщалось, что новые правила биометрической проверки вводят в банках и МФО Казахстана. 

    Адиль Саптаев
