Лихорадка Западного Нила обнаружена в 22 регионах России

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в стране превысил среднемноголетнее значение, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России в настоящее время больше среднемноголетнего значения на 13%. Усиление мониторинговых исследований повысило выявляемость случаев заболевания, сообщает Роспотребнадзор.

— Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. <…> Важным фактором увеличения выявляемости является то, что с прошлого года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах России, в группе риска находятся лица с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста. По данным Роспотребнадзора, теплые погодные условия увеличивают рост количества комаров — переносчиков заболевания.

— Потепление климата способствует увеличению ареала обитания комара, способного переносить лихорадку — сегодня они встречаются в Центральной части России и Поволжье, — сообщает ведомство.

В качестве мер профилактики заболевания рекомендовано использовать репелленты, носить закрытую одежду, находясь на природе, и размещать на окнах москитные сетки.

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно. Возможными признаками болезни являются гриппоподобные симптомы и кожная сыпь. В редких случаях развивается воспаление мозговых оболочек, мозга или других органов. Возбудитель заболевания — вирус лихорадки Западного Нила — встречается в различных регионах на всех континентах. В странах южной Европы риск заразиться этим вирусом в летнее время существует уже давно.

Ранее мы писали, что в Севилье, Испания, зафиксированы два новых случая смерти от лихорадки Западного Нила, что увеличило общее число жертв до пяти этим летом, а в Армении на сегодняшний день выявлено 58 случаев заражения вирусом.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.