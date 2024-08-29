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    21:00, 28 Август 2024 | GMT +6

    В Европе увеличилось число жертв лихорадки Западного Нила

    комары
    Фото: pixabay

    В Севилье, Испания, зафиксированы два новых случая смерти от лихорадки Западного Нила, что увеличило общее число жертв до пяти этим летом. Ранее сообщалось о десяти случаях заражения вирусом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Комары-переносчики вируса обнаружены в нескольких районах вдоль реки Гвадалквивир. В аптеках размещают плакаты с призывом «Не облегчайте жизнь комарам!» и советами по предотвращению заражения.

    Жители нескольких городов этого региона ранее устраивали акции протеста, требуя от властей усилить меры против распространения вируса.

    По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала года вирусом Западного Нила заразились около 80 человек в девяти странах Европы, преимущественно в Греции и Италии. Врачи отмечают, что сейчас сезон инфицирования в самом разгаре, так как с июня по октябрь условия для размножения комаров наиболее благоприятны.

    Согласно Всемирной организации здравоохранения, в 80% случаев заражение проходит бессимптомно, но примерно в одном случае из ста возможны серьёзные осложнения, такие как менингоэнцефалит.

    Теги:
    Италия Европа Здоровье ВОЗ Греция
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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