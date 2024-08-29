В Европе увеличилось число жертв лихорадки Западного Нила

В Севилье, Испания, зафиксированы два новых случая смерти от лихорадки Западного Нила, что увеличило общее число жертв до пяти этим летом. Ранее сообщалось о десяти случаях заражения вирусом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Комары-переносчики вируса обнаружены в нескольких районах вдоль реки Гвадалквивир. В аптеках размещают плакаты с призывом «Не облегчайте жизнь комарам!» и советами по предотвращению заражения.

Жители нескольких городов этого региона ранее устраивали акции протеста, требуя от властей усилить меры против распространения вируса.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала года вирусом Западного Нила заразились около 80 человек в девяти странах Европы, преимущественно в Греции и Италии. Врачи отмечают, что сейчас сезон инфицирования в самом разгаре, так как с июня по октябрь условия для размножения комаров наиболее благоприятны.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, в 80% случаев заражение проходит бессимптомно, но примерно в одном случае из ста возможны серьёзные осложнения, такие как менингоэнцефалит.