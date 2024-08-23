58 случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила выявлено в Армении

В Армении на сегодняшний день выявлено 58 случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила. 41 человек госпитализирован, состояние 4-х пациентов – тяжелое. Об этом сообщил директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Степан Атоян, передает собственный корреспондент Kazinform.

По словам С.Атояна, соответствующие исследования по выявлению данного вируса в Армении проводились и ранее, но передатчики вируса обнаружены не были. Проведенные в этом году исследования уже показали наличие возбудителя вируса лихорадки Западного Нила у комаров в Арагацотнском марзе (области - прим. автора) республики.

- С прошлого года подобные исследования среди передатчиков возобновились. В прошлом году мы не обнаружили этот возбудитель. В этом году в конце июля было установлено, что этот возбудитель обнаружен у 5 комаров в Арагацотнском марзе. Обнаруженный возбудитель в передатчике для нас стал знаком, что будут случаи заражения среди людей, - отметил С.Атоян.

По его словам, Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний находится в прямом контакте с медицинскими центрами Еревана и регионов, которые были проинформированы, что в случае обнаружения пациентов в такой клинической картине следует рассматривать также и вирус лихорадки Западного Нила.

- На сегодняшний день мы подтвердили 58 случаев заболевания, 41 человек сейчас госпитализирован. Их состояние преимущественно средней степени тяжести. Состояние 4 человек оценивается как тяжелое. Случаев крайне тяжелого состояния нет, - подчеркнул С.Атоян.

Ранее Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении сообщал о выявлении первого случая передачи вируса лихорадки Западного Нила от комаров человеку.

Переносчиками вируса лихорадки Западного Нила являются комары рода кулекс (Culex pipiens), резервуаром инфекции являются птицы. Вакцины от данного вируса не существует. Для улучшения состояния пациентов назначается общетерапевтическое симптоматическое лечение. В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, пожилого возраста, а также люди с ослабленным иммунитетом.