Лигу по водному поло создадут в Казахстане
В стране появится лига по водному поло. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Казахстана, олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Планируется создание лиги по водному поло. Пользуясь случаем, хотелось бы заручиться поддержкой акиматов в открытии клубов по водному поло в регионах, — сказал он на заседании Правительства.
По словам Баландина, новая лига будет построена по принципу действующих национальных лиг по баскетболу и волейболу. Это позволит повысить уровень соревнований, выстроить устойчивую систему клубного развития и привлечь молодежь к командным видам спорта.
