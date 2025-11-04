Лигу по водному поло создадут в Казахстане

— Планируется создание лиги по водному поло. Пользуясь случаем, хотелось бы заручиться поддержкой акиматов в открытии клубов по водному поло в регионах, — сказал он на заседании Правительства.

По словам Баландина, новая лига будет построена по принципу действующих национальных лиг по баскетболу и волейболу. Это позволит повысить уровень соревнований, выстроить устойчивую систему клубного развития и привлечь молодежь к командным видам спорта.

Ранее стало известно, что в Казахстане плавание могут включить в школьную программу. Подробности - в нашем материале.