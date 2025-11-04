РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:00, 04 Ноябрь 2025

    Лигу по водному поло создадут в Казахстане

    В стране появится лига по водному поло. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Казахстана, олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дмитрий Баландин
    Фото: НОК РК

    — Планируется создание лиги по водному поло. Пользуясь случаем, хотелось бы заручиться поддержкой акиматов в открытии клубов по водному поло в регионах, — сказал он на заседании Правительства.

    По словам Баландина, новая лига будет построена по принципу действующих национальных лиг по баскетболу и волейболу. Это позволит повысить уровень соревнований, выстроить устойчивую систему клубного развития и привлечь молодежь к командным видам спорта.

    Ранее стало известно, что в Казахстане плавание могут включить в школьную программу. Подробности - в нашем материале

