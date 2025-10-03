Лига чемпионов: Шерхан Калмурза — в топ-4 по отраженным пенальти и в топ-3 по сейвам

В первых двух матчах «Кайрат» уступил на выезде лиссабонскому «Спортингу» (1:4) и дома мадридскому «Реалу» (0:5), что отправило казахстанцев на последнее место с нулём очков. Аналогично без побед идут «Аякс», «Атлетик» и «Бенфика», однако из-за разницы мячей они расположились выше алматинцев.

Исходя из подробной статистики, у «Кайрата» не так много показателей, где удалось превзойти большую часть соперников. В основном это касается оборонительных действий. Одним из таких является возврат владения мячом: за два матча алматинцы совершили его 84 раза. По этому показателю команда делит восьмое место вместе с «Бенфикой» и «Байером». Впереди находятся «Пафос», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Карабах», «Атлетик», «Ньюкасл» и «Юнион». Лидером внутри клуба стал капитан Александр Мартынович (15 возвратов), занявший 13-е место среди всех игроков. Для сравнения, Габриэл Магальяйнс из «Арсенала» сделал на один возврат больше, а Дин Хейсен из «Реала Мадрид» — на два.

Отметить «Кайрат» можно и по количеству отборов (43), что позволило команде Рафаэля Уразбахтина занять четвёртую строчку, пропустив вперёд лишь «Атлетик», ПСВ и «Юнион». Среди игроков алматинского клуба лучшими стали Александр Мартынович и Валерий Громыко (по 7 отборов). Они занимают 15-е место в общем рейтинге вместе с Марком Кукурельей («Челси») и Микки ван де Веном («Тоттенхэм»).

Ещё выше «Кайрат» оказался в статистике удачных отборов — второе место с показателем 23, уступив лишь «Юниону» (29). Здесь вновь выделился Мартынович (5 удачных отборов), занявший 3-ю строчку вместе с Дином Хейсеном и Орельеном Тчуамени из «Реала Мадрид».

Пятую строчку алматинцы занимают по количеству выносов (55). Лидирует «Пафос» (91). В этом компоненте лучше всех проявил себя Егор Сорокин — 9-е место с 12 выносами. Рядом с ним расположились Ибраима Конате («Ливерпуль») и Эдуарду Куарежма («Спортинг»).

Успешно показал себя и Шерхан Калмурза, отыгравший оба матча. Несмотря на 9 пропущенных мячей — худший показатель среди участников, — по количеству сейвов (11) он занимает 3-е место, уступив лидерство только Михаилу Неофитосу из «Пафоса» (13) и Херонимо Рульи из «Марселя» (15). Кроме того, Калмурза входит в число четырёх голкиперов, отразивших пенальти. Его статистика получилась неоднозначной: с одной стороны, высокая активность, с другой — большое количество пропущенных мячей.

В остальных компонентах — голах, ударах, передачах и атакующих действиях — «Кайрат» находится внизу таблицы. Команда не является абсолютным аутсайдером, но лишь немного опережает слабейшие клубы. Единственным ярким моментом стало выступление Олжаса Байбека, который вышел на замену против «Реала» и сделал 10 передач, все из которых оказались точными. Благодаря этому он вошёл в число лидеров турнира по данному показателю, где вместе с ним числятся ещё 40 футболистов.

После двух туров Лиги чемпионов «Кайрат» закономерно замыкает группу без очков и с худшей разницей мячей. Однако статистика показывает, что команда не во всём выглядит аутсайдером: алматинцы входят в число лидеров по отбору, удачным действиям в обороне и выносам. Отдельно стоит отметить Мартыновича, Громыко, Сорокина и Калмурзу, чьи показатели позволяют клубу находиться в верхних строчках отдельных рейтингов. Но при этом в атаке «Кайрат» остаётся одним из слабейших участников турнира, что и отражает общую картину выступления.

