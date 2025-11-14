Лифт рухнул в Астане: стали известны детали трагедии

По информации управления, в ЖК установлено 16 лифтов (по два в каждом подъезде).

— С момента заселения их обслуживало ТОО «Эколифт», на работу которого неоднократно поступали жалобы. После обращений жителей и выездных совещаний с участием «Елорда құрылыс компания», районного акимата и жилищной инспекции застройщик ТОО «A-TEKNIK» с 25 сентября 2025 года заменил обслуживающую организацию на ТОО «LIFT STROY IMPORT», — сообщили в управлении.

Из 16 лифтов введены в эксплуатацию и стоят на учете управления только шесть. Остальные 10 лифтов — не введены в эксплуатацию.

— Застройщику ТОО «A-TEKNIK» неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов. Кроме того, судебным актом специализированного межрайонного экономического суда Астаны ТОО «A-TEKNIK» обязано устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить управление о постановке технических устройств на учет. В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика. На момент несчастного случая обслуживающая лифтовая организация проводила ремонтно-восстановительные работы для подготовки лифтов к вводу в эксплуатацию, — рассказали в ведомстве.

По факту падения лифта создана комиссия с участием инспекции труда, Департамента полиции, жилищной инспекции и других государственных органов. Проводится расследование причин происшествия.

Напомним, сегодня в столичном ЖК «Арыстан» по улице Мукана Тулебаева, 5 лифт рухнул на рабочих. В результате один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в многопрофильную городскую больницу № 1.

Полиция возбудила уголовное дело.





