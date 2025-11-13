РУ
    17:16, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лифт рухнул на рабочих в Астане: один погиб, двое ранены

    Трагедия произошла в столичном ЖК «Арыстан» по улице Мукана Тулебаева, 5, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астанада жөндеу кезінде лифт құлап, бір жұмысшы көз жұмды
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города Астаны, в результате несчастного случая один сотрудник лифтовой компании погиб на месте.

    — Двое других сотрудников доставлены в многопрофильную городскую больницу № 1. Состояние одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, состояние второго — тяжелое. Один из пациентов находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, второй — в отделении политравмы, — говорится в сообщении ведомства. 

    Медики оказывают им всю необходимую помощь.

    Отметим, в августе этого года в этом же жилом комплексе падал лифт с ребенком внутри.

    Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тауелсиздик, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Пострадали пять человек.

