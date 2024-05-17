Лидеры других стран поздравляют Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Cегодня, 17 мая, президенту РК Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год. Кто из лидеров других стран позвонил и отправил телеграммы с поздравлениями, читайте в материале Kazinform.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева, акцентировав внимание на всеобщей поддержке политических и экономических реформ, проводимых Президентом Казахстана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

— Убедительным свидетельством высокого авторитета президентской власти в Казахстане является всеобщая поддержка проводимого Вами курса на осуществление масштабных политических и экономических реформ. Ваши патриотизм, глубокое уважение к бесценному историческому и культурному наследию своей многонациональной страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное признание народа, — говорится в поздравлении.

Он выразил уверенность, что традиционно открытое и дружеское общение с казахстанским лидером будет наполняться новым конструктивным содержанием, способствовать дальнейшему поступательному развитию двусторонних отношений в духе стратегического партнерства на благо Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и достижения намеченных целей в ответственной государственной деятельности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву, чтобы поздравить его с днем рождения, пожелав здоровья и успехов в государственной деятельности.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что взаимные визиты высокого уровня служат дальнейшему укреплению сотрудничества, в этой связи была затронута важность визита Президента Казахстана в нашу страну некоторое время назад.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут успешно развиваться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым, тепло поздравив его с днем рождения и пожелав успехов в реализации намеченных планов во благо казахстанского народа. Он отметил высокую динамику развития таджикско-казахстанских отношений сотрудничества, которые благодаря совместным усилиям вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества. Был подчеркнут важный вклад Президента Казахстана в последовательном продвижении этого процесса.

Стороны обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки, а также обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне.

Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян обсудил с Касым-Жомартом Токаевым по телефону отношения между двумя странами, поздравил его с днем рождения и пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья и счастья.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Касым-Жомартом Токаевым состояние двусторонних отношений и региональную тематику. Турецкий лидер отметил стремление Анкары привнести новые аспекты в отношения между двумя странами в предстоящий период. Он выразил удовлетворение тем, что последствия обрушившихся на ряд регионов Казахстана масштабных паводков начали устраняться. Президент Эрдоган выразил готовность Турции оказать содействие Казахстану в этом направлении.

В ходе встречи Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Казахстана с днем ​​рождения.

Кроме того, поздравительные телеграммы направили президент России Владимир Путин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Председатель Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, Генеральный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, Раис Татарстана Рустам Минниханов, Глава Башкортостана Радий Хабиров и другие.

Поздравления продолжают поступать.