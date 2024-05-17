РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 17 Май 2024 | GMT +6

    Президент Узбекистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом
    Фото: Акорда

    17 мая состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Kazinform со ссылкой на УЗА.

    Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братскому казахскому народу. Особо отмечен большой личный вклад Касым-Жомарта Токаева в укрепление отношений дружбы и добрососедства Узбекистана и Казахстана, их вывода на уровень союзничества.

    Лидеры двух государств рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.

    Обсуждены ход реализации договоренностей рабочей встречи в городе Хиве и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

    Особое внимание уделено формированию нового портфеля проектов торгово-экономического сотрудничества, продвижению кооперации в сфере промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, с вовлечением бизнеса и регионов. Подчеркнута важность продолжения активного культурно-гуманитарного обмена.

    Теги:
    Президент Казахстана День рождения Поздравления Узбекистан Токаев Касым-Жомарт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!