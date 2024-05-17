Президент Узбекистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

17 мая состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Kazinform со ссылкой на УЗА.

Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братскому казахскому народу. Особо отмечен большой личный вклад Касым-Жомарта Токаева в укрепление отношений дружбы и добрососедства Узбекистана и Казахстана, их вывода на уровень союзничества.

Лидеры двух государств рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.

Обсуждены ход реализации договоренностей рабочей встречи в городе Хиве и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Особое внимание уделено формированию нового портфеля проектов торгово-экономического сотрудничества, продвижению кооперации в сфере промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, с вовлечением бизнеса и регионов. Подчеркнута важность продолжения активного культурно-гуманитарного обмена.