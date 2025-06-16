РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Лидеры «Большой семерки» прибыли в Канаду для проведения саммита

    Ежегодная встреча Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США началась в воскресенье в Кананаскисе в канадских Скалистых горах в Альберте и продлится до вторника, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

    Лидеры «Большой семерки» прибыли в Канаду для проведения саммита
    Фото: cna.ca

    В повестку дня включены лесные пожары, мировая экономика и Украина, но большинство лидеров приехали с одной целью: встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

    На саммит G7 также приглашены лидеры нескольких стран, не входящих в G7: Индии, Бразилии, Южной Африки, Мексики, Украины, Австралии и Южной Кореи, а также глава НАТО.

    В понедельник лидеры G7 сосредоточатся на мировой экономике, которая будет сложной темой, и проблемах лесных пожаров. Одним из важных вопросов будет соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.

    Во вторник будут обсуждены вопросы Украины вместе с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Переговоры по другим важным вопросам, скорее всего, пройдут в формате меньших по размеру или двусторонних встреч.

    Канадские официальные лица заявили, что отказываются от надежды на публикацию совместного коммюнике — традиционного заявления лидеров по итогам таких встреч.

    Основное внимание сосредоточено на том, смогут ли лидеры G7 сделать скоординированное заявление о войне на Ближнем Востоке или в Украине, а также насколько далеко Америка находится от своих традиционных союзников по самым важным вопросам дня.

    Встреча проходит на фоне опасной эскалации на Ближнем Востоке.

    Теги:
    Япония Италия Франция Канада Переговоры Великобритания США Германия
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают