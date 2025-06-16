Лидеры «Большой семерки» прибыли в Канаду для проведения саммита

В повестку дня включены лесные пожары, мировая экономика и Украина, но большинство лидеров приехали с одной целью: встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

На саммит G7 также приглашены лидеры нескольких стран, не входящих в G7: Индии, Бразилии, Южной Африки, Мексики, Украины, Австралии и Южной Кореи, а также глава НАТО.

В понедельник лидеры G7 сосредоточатся на мировой экономике, которая будет сложной темой, и проблемах лесных пожаров. Одним из важных вопросов будет соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.

Во вторник будут обсуждены вопросы Украины вместе с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Переговоры по другим важным вопросам, скорее всего, пройдут в формате меньших по размеру или двусторонних встреч.

Канадские официальные лица заявили, что отказываются от надежды на публикацию совместного коммюнике — традиционного заявления лидеров по итогам таких встреч.

Основное внимание сосредоточено на том, смогут ли лидеры G7 сделать скоординированное заявление о войне на Ближнем Востоке или в Украине, а также насколько далеко Америка находится от своих традиционных союзников по самым важным вопросам дня.

Встреча проходит на фоне опасной эскалации на Ближнем Востоке.