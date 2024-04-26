Лидеры 18 стран призвали ХАМАС освободить заложников

В совместном заявлении 18 стран говорится, что сделка по освобождению заложников приведет к немедленному и продолжительному прекращению огня, будет содействовать увеличению объемов дополнительной гуманитарной помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

США, Германия и еще 16 стран призвали радикальную исламскую палестинскую организацию ХАМАС освободить заложников, которые удерживаются в секторе Газа более 200 дней. Об этом говорится в совместном заявлении. опубликованном в четверг, 25 апреля, на сайте Белого дома.

Кроме президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) его подписали лидеры Австрии, Аргентины, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Дании, Испании, Канады, Колумбии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Таиланда и Франции.

— Мы призываем к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе более 200 дней. Среди них есть и наши граждане. Судьба заложников и гражданского населения в Газе, находящегося под защитой международного права, вызывает международное беспокойство, — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что подобная сделка приведет к немедленному и продолжительному прекращению огня, будет содействовать увеличению объемов дополнительной гуманитарной помощи и приведет к окончанию боевых действий.

— Мы вновь призываем ХАМАС освободить заложников и урегулировать кризис, чтобы мы могли сконцентрироваться на том, как принести в регион мир и стабильность, — указали лидеры 18 стран.

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