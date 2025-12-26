11:10, 26 Декабрь 2025 | GMT +5
Лидер команды Казахстана по бадминтону вышел в финал международного турнира
Дмитрий Панарин вышел в финал турнира по бадминтону в Бангладеше, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин поборется за золотую медаль международного турнира в Дакке (Бангладеш).
В полуфинале одиночного разряда казахстанец одержал победу над Кон Джон Суином (Малайзия).
Матч завершился со счётом 2:0 (21:17, 21:18).
В решающем раунде Панарину будет противостоять Мохаммад Рушдан из Малайзии.
Этим летом Казахстан завоевал две «бронзы» на турнире по бадминтону в Болгарии.