    11:10, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лидер команды Казахстана по бадминтону вышел в финал международного турнира

    Дмитрий Панарин вышел в финал турнира по бадминтону в Бангладеше, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин поборется за золотую медаль международного турнира в Дакке (Бангладеш).

    В полуфинале одиночного разряда казахстанец одержал победу над Кон Джон Суином (Малайзия).

    Матч завершился со счётом 2:0 (21:17, 21:18).

    В решающем раунде Панарину будет противостоять Мохаммад Рушдан из Малайзии.

    Этим летом Казахстан завоевал две «бронзы» на турнире по бадминтону в Болгарии.

    Спорт спортсмены Казахстана Бадминтон
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
