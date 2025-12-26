Лидер команды Казахстана по бадминтону вышел в финал международного турнира

Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин поборется за золотую медаль международного турнира в Дакке (Бангладеш).

В полуфинале одиночного разряда казахстанец одержал победу над Кон Джон Суином (Малайзия).

Матч завершился со счётом 2:0 (21:17, 21:18).

В решающем раунде Панарину будет противостоять Мохаммад Рушдан из Малайзии.

Этим летом Казахстан завоевал две «бронзы» на турнире по бадминтону в Болгарии.