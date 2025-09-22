Лидер КНДР поставил условие для диалога с США

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР сделал это заявление в своей речи на заседании парламента в минувшие выходные.

- Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят стремиться к мирному сосуществованию с Северной Кореей, признав реальность, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров с США, — цитирует северокорейского лидера агентство Yonhap.

Ким, который последний раз встречался с американским лидером в 2019 году, добавил:

- Лично у меня остались хорошие воспоминания о президенте Трампе.

Говоря об отношениях с Южной Кореей, лидер КНДР заявил, что никогда не сядет за стол переговоров с Сеулом, и Пхеньян не стремится к объединению с Югом.

Ранее в КНДР предупредили о последствиях военных учений США и Южной Кореи, учения Freedom Edge прошли в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджудо с 15 по 19 сентября.