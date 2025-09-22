РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:40, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Лидер КНДР поставил условие для диалога с США

    Ким Чен Ын готов к переговорам с США, если Вашингтон откажется от требований о денуклеаризации, передает агентство Kazinform cо ссылкой на ВВС

    Ким Чен Ын
    Фото: Yonhap

    Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР сделал это заявление в своей речи на заседании парламента в минувшие выходные.

    - Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят стремиться к мирному сосуществованию с Северной Кореей, признав реальность, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров с США, — цитирует северокорейского лидера агентство Yonhap.

    Ким, который последний раз встречался с американским лидером в 2019 году, добавил:

    - Лично у меня остались хорошие воспоминания о президенте Трампе. 

    Говоря об отношениях с Южной Кореей, лидер КНДР заявил, что никогда не сядет за стол переговоров с Сеулом, и Пхеньян не стремится к объединению с Югом.

    Ранее в КНДР предупредили о последствиях военных учений США и Южной Кореи, учения Freedom Edge прошли в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджудо с 15 по 19 сентября.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
