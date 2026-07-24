Личные данные почти 400 польских военнослужащих оказались в открытом доступе

В Польше произошла утечка персональных данных 392 солдат элитной воинской части, имеющей решающее значение для национальной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

По информации издания, данные оказались на общедоступном диске. Утечка затронула военнослужащих единственного в Вооруженных силах Польши Учебного центра связи и информационных технологий в Зегже, где проводится комплексная подготовка специалистов в области связи, информационных технологий, систем управления, кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы.

В открытом доступе оказались имена и фамилии военнослужащих, их личные идентификационные номера, а также подробная финансовая информация.

Бывший командующий Европейским корпусом и создатель 18-й механизированной дивизии генерал Ярослав Громадзинский резко раскритиковал произошедшее, отметив, что утечка произошла в подразделении, сотрудники которого должны уделять особое внимание защите данных.

Официально произошедшее квалифицировано как «инцидент». Виновные пока не установлены, расследование продолжается.

Сообщается, что первоначально ситуацию пытались урегулировать внутренней служебной запиской, объявив вопрос закрытым. Однако после публикаций СМИ и уведомления главного инспектора по защите персональных данных инцидент получил широкую огласку.

Ранее стало известно, что персональные данные почти двух тысяч акмолинских землепользователей оказались в открытом доступе.