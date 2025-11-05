Либеральная D66 победила на парламентских выборах в Нидерландах
По итогам подсчета всех голосов, леволиберальная партия «D66» («Демократы 66») получает 26 мест в нижней палате парламента Нидерландов, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
Ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса также получает 26 мест, но она набрала почти на 30 тыс. голосов меньше, так что самой крупной партией страны стала — впервые в истории — D66.Теперь начинается процесс формирования коалиции. Руководить первым этапом будет бывший министр по социальным вопросам Ваутер Колмейс.
Предварительные результаты выборов (официально их сертифицируют только в пятницу, 7 ноября) стали известны вечером в понедельник, 3 ноября, когда подсчитали все голоса, поданные по почте.
Во вторник лидеры новых парламентских фракций выбрали скаута — человека, который будет вести переговоры с разными партиями, чтобы определить, какие коалиции в теории возможны. Им стал глава Нидерландских железных дорог Ваутер Колмейс, в прошлом — министр по социальным вопросам от D66.
Ранее собственный корреспондент агентства Kazinform представил основные сценарии развития политической ситуации в стране.
Как отметили респонденты в Нидерландах, представители «D66» грамотно выстроили предвыборную кампанию, делая акцент на популистских заявлениях, где традиционно были популярны крайне правые из «Партии свободы». Это борьба с нелегальной миграцией, обеспеченность жителей новым жильем в стране.