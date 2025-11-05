РУ
    Либеральная D66 победила на парламентских выборах в Нидерландах

    По итогам подсчета всех голосов, леволиберальная партия «D66»  («Демократы 66») получает 26 мест в нижней палате парламента Нидерландов, передает Kazinform со ссылкой на BBC. 

    Роб Джеттен
    Фото: d66.nl

    Ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса также получает 26 мест, но она набрала почти на 30 тыс. голосов меньше, так что самой крупной партией страны стала — впервые в истории — D66.Теперь начинается процесс формирования коалиции.  Руководить первым этапом будет бывший министр по социальным вопросам Ваутер Колмейс.

    Предварительные результаты выборов (официально их сертифицируют только в пятницу, 7 ноября) стали известны вечером в понедельник, 3 ноября, когда подсчитали все голоса, поданные по почте.

    Во вторник лидеры новых парламентских фракций выбрали скаута — человека, который будет вести переговоры с разными партиями, чтобы определить, какие коалиции в теории возможны. Им стал глава Нидерландских железных дорог Ваутер Колмейс, в прошлом — министр по социальным вопросам от D66.

    Ранее собственный корреспондент агентства Kazinform представил основные сценарии развития политической ситуации в стране. 

    Как отметили респонденты в Нидерландах, представители «D66» грамотно выстроили предвыборную кампанию, делая акцент на популистских заявлениях, где традиционно были популярны крайне правые из «Партии свободы». Это борьба с нелегальной миграцией, обеспеченность жителей новым жильем в стране. 

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
