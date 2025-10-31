Кто может стать следующим премьер-министром Нидерландов

В результате голосования проевропейская партия D66 поделила первое место в нижней палате парламента с правопопулистской «Партией свободы» Герта Вилдерса. Обе набрали по 16,7% голосов избирателей и разрыв между ними составил всего 2 тысячи голосов.

Несмотря на 16,7% голосов, выборы стали политическим ударом для «Партии свободы» Герта Вилдерса. Похоже, что нидерландцы показывают признаки усталости от крайне правой риторики.

В нижней палате парламента всего 150 мест, теперь у «Партии свободы» и D66 будет по 26 мандатов. Народная партия за свободу и демократию (VVD) может рассчитывать на 22 мандата, Фермерско-гражданское движение (ВВВ) — четыре мандата.

Серьезно увеличат представительство правоцентристская партия «Христианско-демократический призыв» (CDA, с 5 мандатов до 18) и крайне правая JA21 (с 1 до 9).

Итоги нынешнего голосования стали первыми в новейшей истории Нидерландов, когда ни одна партия не смогла получить 30 мандатов.

В свою очередь, в европейской столице положительно отнеслись к итогам парламентских выборов в Нидерландах. Поскольку лидеры «D66» выступают за поддержку евроцентристских идей руководства Евросоюза и внешней политике.

Причины «прорыва» центристов из D66:

Как отметили респонденты в Нидерландах, представители «D66» грамотно выстроили предвыборную кампанию, делая акцент на популистских заявлениях, где традиционно были популярны крайне правые из «Партии свободы». Это борьба с нелегальной миграцией, обеспеченность жителей новым жильем в стране.

Именно проблема обеспеченности жильем (housing crisis) становится социально острой для большинства нидерландцев, учитывая высокие цены на недвижимость и маленькую территорию страны на северо-западе Европы. Здесь предвыборные нарративы лидера «D66» Роба Йеттена — о возведении «10 новых городов» и доступном жилье — положительно сказались на результате.

Во-вторых, некоторая часть общества вероятно испытывает разочарование и обеспокоенность резкими заявлениями Герта Вилдера, который часто публично атакует как местных политиков, так и мусульманскую общину страны. Не исключено, что коренные нидерландцы предпочли стабильность и гармоничность внутренней политики. Кроме того, портрет относительно молодого лидера либералов Роба Джеттена вызывает больше личных симпатий в отличие от Г. Вилдерса.

Роб Арнольдус Адрианус Йеттен родился 25 марта 1987 года. Нидерландский политический и государственный деятель, член Палаты представителей Нидерландов (2017–2022, с 2023 года). Ранее занимал пост первого заместителя премьер-министра Нидерландов и министра климата и энергетической политики.

Известно, что официальные результаты парламентских выборов будут обнародованы 7 ноября. Однако уже ясно, что победившие игроки будут вынуждены формировать коалицию большинства в парламенте. Для этого D66 необходимо получить поддержку других крупных объединений. В коалицию могут войти Народная партия за свободу и демократию (VVD) и левоцентристская партия «GreenLeft-Labor».

Таким образом, Р.Джеттен возможно станет «самым молодым» премьер-министром в Евросоюзе.