РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:22, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Льготное финансирование получат 63 проекта по переработке отходов — Минэкологии РК

    В Казахстане перерабатывается около четверти твердых бытовых отходов. Об этом сообщил директор департамента управления отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК Руслан Тукенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    переработка мусора
    Фото: rila.org

    — В целом управление коммунальными отходами является не сходящим с повестки дня актуальным вопросом. По статистике, в республике ежегодно образуется около 4,5 миллиона тонн твердых бытовых отходов. В настоящее время из них перерабатывается всего около 25%. В рамках Концепции перехода к «зеленой экономике» к 2030 году стоит задача довести этот показатель до 40%. Силами местных исполнительных органов в регионах поэтапно реализуются такие проекты, — сказал Р. Тукенов.

    По его словам, в 2024 году в Атырау была сдана в эксплуатацию линия сортировки мусора мощностью до 150 тысяч тонн в год. В этом году такой объект был запущен в Костанайской области. Комплекс построен ТОО «Рудный-Абат», мощность предприятия составляет 70 тысяч тонн в год по переработке мусора, а по сортировке бытовых отходов — 50 тысяч тонн в год.

    Как сообщил спикер, на сегодня в рамках механизма льготного финансирования одобрены 63 проекта, общей мощностью около 1 миллиона тонн в год. Реализация таких крупных проектов требует определенного времени. Проведение работы по проектированию и других процедур займет 2-3 года. По мере реализации этих проектов поставленные задачи будут решены.

    Ранее сообщалось о расширении зоны охвата космическим экомониторингом в Казахстане.

    Теги:
    Мусор Переработка отходов Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают