Льготное финансирование получат 63 проекта по переработке отходов — Минэкологии РК

— В целом управление коммунальными отходами является не сходящим с повестки дня актуальным вопросом. По статистике, в республике ежегодно образуется около 4,5 миллиона тонн твердых бытовых отходов. В настоящее время из них перерабатывается всего около 25%. В рамках Концепции перехода к «зеленой экономике» к 2030 году стоит задача довести этот показатель до 40%. Силами местных исполнительных органов в регионах поэтапно реализуются такие проекты, — сказал Р. Тукенов.

По его словам, в 2024 году в Атырау была сдана в эксплуатацию линия сортировки мусора мощностью до 150 тысяч тонн в год. В этом году такой объект был запущен в Костанайской области. Комплекс построен ТОО «Рудный-Абат», мощность предприятия составляет 70 тысяч тонн в год по переработке мусора, а по сортировке бытовых отходов — 50 тысяч тонн в год.

Как сообщил спикер, на сегодня в рамках механизма льготного финансирования одобрены 63 проекта, общей мощностью около 1 миллиона тонн в год. Реализация таких крупных проектов требует определенного времени. Проведение работы по проектированию и других процедур займет 2-3 года. По мере реализации этих проектов поставленные задачи будут решены.

Ранее сообщалось о расширении зоны охвата космическим экомониторингом в Казахстане.