LEZ в Алматы: коснутся ли новые экологические требования иногородних автомобилей

С 2027 года в Алматы вступят в силу новые требования для автомобилей в зоне LEZ (Low Emission Zone), передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в пилотном режиме тестируется проект внедрения зон с низким уровнем выбросов в границах улицы Богенбай батыра, проспекта Абая, улицы Желтоксан и проспекта Достык.

По словам заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Аршата Бахтыгереевa, в рамках пилотного проекта сейчас ведутся преимущественно исследовательские работы. В частности, определяется, сколько автомобилей и какого года выпуска проезжает через эту территорию, а также выявляется доля грузового и легкового транспорта.

Однако с 2027 года вступят в силу новые экологические требования. В частности, если выбросы вредных веществ автомобиля в зоне LEZ будут превышать установленные экологические нормы, водителям будет выписываться штраф.

Из-за новых правил в обществе начали обсуждать возможные различия в требованиях для автовладельцев из Алматы и тех, кто приезжает из Алматинской области или других регионов. Ситуацию прояснил Аршат Бахтыгереев.

— В обществе бытует такое мнение. Но мы не можем разделять людей. Мы не будем говорить: «ты житель города», «ты житель Алматинской области» или «ты приехал из другого региона». Машины ежедневно въезжают и выезжают из города. Требования будут едиными для всех, — сказал он.

О Правилах охраны атмосферного воздуха — читайте в нашем материале.

Напомним, в Алматы реализуется проект по созданию зон с низким уровнем выбросов (Low Emission Zones, LEZ), направленный на снижение загрязнения атмосферного воздуха. В перспективе для автомобилей, не соответствующих установленным экологическим требованиям, въезд в такие зоны может стать платным либо ограниченным.