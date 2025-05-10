Летом в Астане перекроют ряд крупных улиц из-за дорожного ремонта

Где и почему будут перекрытия

Перекрытия связаны с проведением среднего ремонта на дорогах с интенсивным движением и на участках, где за зиму значительно ухудшилось состояние асфальта.

Среди ключевых участков с высокой нагрузкой:

шоссе Коргалжын — от проспекта Туран до улицы Чингиза Айтматова;

улица Керей Жанибек хандары — на отрезках от улицы А. Бокейхана до Шерхана Муртаза и от Сауран до Туркестан;

проспект Тәуелсіздік — от проспекта Кошкарбаева до улицы А. Пушкина;

проспект Абылай хана — от улицы А. Пушкина до проспекта Б. Момышулы;

проспект Б. Момышулы — от улицы К. Сатпаева до проспекта Абылай хана;

проспект Н. Тлендиева — от проспекта Сарыарка до улицы Коктал;

шоссе Алаш — от улицы 69 до улицы 191.

Кроме того, ремонт затронет улицы Жанаконыс, Карталы, Фахт бен Абдул Азиз, Герцена, Ш. Бокеева и другие, расположенные в жилых массивах.

Как сообщили в акимате, ремонтные работы начали 10 апреля и планируют завершить до конца октября.

Как выбирали улицы для ремонта

Приоритетными стали участки с высоким трафиком, серьезными повреждениями покрытия, а также те, на которые чаще всего жаловались жители.

Где следить за обновлениями

Схемы объезда, сроки перекрытий и другие важные подробности публикуют по мере проведения работ на официальных платформах городского управления транспорта.

Ранее стало известно, что с 9 по 11 мая частично перекрыли движение на пересечении проспектов Республики и Абая.

С 10 по 20 мая в Астане временно закроют мост Аркар. Движение автомобилей организуют по одной стороне моста в обоих направлениях.