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    17:00, 10 Май 2025 | GMT +5

    Летом в Астане перекроют ряд крупных улиц из-за дорожного ремонта

    С апреля по октябрь 2025 года в столице проводится средний ремонт дорожного покрытия. Запланированы перекрытия участков более 60 улиц, включая крупные магистрали, об этом корреспонденту Kazinform сообщили в городском акимате в ответ на официальный запрос.

    ремонт дорог, жол жөндеу
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Где и почему будут перекрытия

    Перекрытия связаны с проведением среднего ремонта на дорогах с интенсивным движением и на участках, где за зиму значительно ухудшилось состояние асфальта.

    Среди ключевых участков с высокой нагрузкой:

    • шоссе Коргалжын — от проспекта Туран до улицы Чингиза Айтматова;
    • улица Керей Жанибек хандары — на отрезках от улицы А. Бокейхана до Шерхана Муртаза и от Сауран до Туркестан;
    • проспект Тәуелсіздік — от проспекта Кошкарбаева до улицы А. Пушкина;
    • проспект Абылай хана — от улицы А. Пушкина до проспекта Б. Момышулы;
    • проспект Б. Момышулы — от улицы К. Сатпаева до проспекта Абылай хана;
    • проспект Н. Тлендиева — от проспекта Сарыарка до улицы Коктал;
    • шоссе Алаш — от улицы 69 до улицы 191.

    Кроме того, ремонт затронет улицы Жанаконыс, Карталы, Фахт бен Абдул Азиз, Герцена, Ш. Бокеева и другие, расположенные в жилых массивах.

    Как сообщили в акимате, ремонтные работы начали 10 апреля и планируют завершить до конца октября.

    Как выбирали улицы для ремонта

    Приоритетными стали участки с высоким трафиком, серьезными повреждениями покрытия, а также те, на которые чаще всего жаловались жители.

    Где следить за обновлениями

    Схемы объезда, сроки перекрытий и другие важные подробности публикуют по мере проведения работ на официальных платформах городского управления транспорта.

    Ранее стало известно, что с 9 по 11 мая частично перекрыли движение на пересечении проспектов Республики и Абая.

    С 10 по 20 мая в Астане временно закроют мост Аркар. Движение автомобилей организуют по одной стороне моста в обоих направлениях.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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