18:50, 08 Май 2025 | GMT +5
В Астане временно закроют пересечение проспектов Республики и Абая
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по текущему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспектов Республики и Абая, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
В связи с ремонтом с 9 по 11 мая будет частично перекрыто движение на данном перекрестке.
— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — сообщили в акимате.
Ранее сообщалось, что участок проспекта Жумабаева в Астане снова перекроют на ремонт.