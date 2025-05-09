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    18:50, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Астане временно закроют пересечение проспектов Республики и Абая

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по текущему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспектов Республики и Абая, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    ремонт дорог
    Фото: freepik

    В связи с ремонтом с 9 по 11 мая будет частично перекрыто движение на данном перекрестке.

    В Астане временно закроют пересечение проспектов Республики и Абая
    Фото: акимат Астаны

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — сообщили в акимате.

    Ранее сообщалось, что участок проспекта Жумабаева в Астане снова перекроют на ремонт.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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