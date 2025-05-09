В Астане временно закроют пересечение проспектов Республики и Абая

В связи с ремонтом с 9 по 11 мая будет частично перекрыто движение на данном перекрестке.

Фото: акимат Астаны

— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что участок проспекта Жумабаева в Астане снова перекроют на ремонт.