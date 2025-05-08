Участок проспекта Жумабаева в Астане снова перекроют на ремонт
В акимате просят водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает агентство Kazinform.
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны начинает работы по среднему ремонту по пр. М. Жумабаева на участке от ул. Балкантау до пр. Б.Момышулы.
В связи с этим с 9 по 19 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Астане частично перекроют на ремонт участок шоссе Алаш.