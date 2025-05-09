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    16:22, 09 Май 2025 | GMT +5

    С 10 мая в Астане временно закроют мост Аркар

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны проводит ремонт деформационного шва по мосту Аркар (М1), передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: freepik.com

    — В связи с этим с 10 по 20 мая текущего года планируется частичное перекрытие движения на данном участке, — говорится в сообщении городского акимата.

    С 10 мая в Астане временно закроют мост Аркар
    Фото: акимат Астаны

    Движение автомобилей организуют по одной стороне моста в обоих направлениях.

    Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом временных изменений. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на месте установят временные дорожные знаки и указатели.

    Напомним, что в Астане также ограничено движение на пересечении проспектов Республики и Абая. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Ремонт дорог
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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