С 10 мая в Астане временно закроют мост Аркар

— В связи с этим с 10 по 20 мая текущего года планируется частичное перекрытие движения на данном участке, — говорится в сообщении городского акимата.

Фото: акимат Астаны

Движение автомобилей организуют по одной стороне моста в обоих направлениях.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом временных изменений. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на месте установят временные дорожные знаки и указатели.

Напомним, что в Астане также ограничено движение на пересечении проспектов Республики и Абая.