16:22, 09 Май 2025 | GMT +5
С 10 мая в Астане временно закроют мост Аркар
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны проводит ремонт деформационного шва по мосту Аркар (М1), передает корреспондент агентства Kazinform.
— В связи с этим с 10 по 20 мая текущего года планируется частичное перекрытие движения на данном участке, — говорится в сообщении городского акимата.
Движение автомобилей организуют по одной стороне моста в обоих направлениях.
Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом временных изменений. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на месте установят временные дорожные знаки и указатели.
Напомним, что в Астане также ограничено движение на пересечении проспектов Республики и Абая.