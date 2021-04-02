Летнюю террасу известного кафе снесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снесли летнюю террасу известного кафе, так как она была установлена на захваченных землях госфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении градостроительного контроля отметили, судебные тяжбы по данному объекту велись с 2019 года.

«В 2019 году постановлением СМАС собственник был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 319 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде штрафа, но наше требование о сносе не было удовлетворено. Только в текущем году нам удалось добиться сноса незаконно возведенной летней площадки уже на основании решения Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы», - сообщили в ведомстве.

Сам снос терассы известного заведения на улице Гоголя, 169 был произведен сегодня в присутствии судебных исполнителей.

Ранее в Алматы также снесли незаконно построенное летнее кафе в Медеуском районе, самовольную постройку на улице Радостовца, автомойки, ряд коммерческих помещений и торговый объект.