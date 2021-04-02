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    20:27, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Летнюю террасу известного кафе снесли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снесли летнюю террасу известного кафе, так как она была установлена на захваченных землях госфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении градостроительного контроля отметили, судебные тяжбы по данному объекту велись с 2019 года.

    «В 2019 году постановлением СМАС собственник был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 319 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде штрафа, но наше требование о сносе не было удовлетворено. Только в текущем году нам удалось добиться сноса незаконно возведенной летней площадки уже на основании решения Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы», - сообщили в ведомстве.

    Сам снос терассы известного заведения на улице Гоголя, 169 был произведен сегодня в присутствии судебных исполнителей.

    Ранее в Алматы также снесли незаконно построенное летнее кафе в Медеуском районе, самовольную постройку на улице Радостовца, автомойки, ряд коммерческих помещений и торговый объект.


    Теги:
    Строительство Алматы
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