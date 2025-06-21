Летний туризм, безопасность детей и права медиков: Кошербаев провел совещание в ВКО

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел расширенное совещание с участием представителей акиматов, центральных государственных органов, профильных ведомств и общественности.

Туризм: безопасность, сервис и контроль по всей стране

Развитие внутреннего туризма, как отметил Ермек Кошербаев, является одним из приоритетов экономической политики Казахстана. Особое внимание должно быть уделено безопасности, качеству сервиса, цифровизации объектов и прозрачности в сфере оказания туристических услуг.

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе реализации поручений:

утвержден единый календарь культурных, событийных и спортивных мероприятий, распределенных по значимости и привлекательности;

мероприятия размещаются на национальном туристском портале, доступ к которому обеспечивается через QR-коды в точках прибытия туристов — однако в ряде регионов они размещены формально, без учета визуальной доступности;

цифровизация генеральных планов курортных зон завершена только в двух регионах, остальные отстают от графика.

Отдельно был поднят вопрос о системных проблемах на озере Алаколь: отсутствие водной безопасности, санитарные нарушения, ограничение общественного доступа и несоблюдение фискальной дисциплины. По поручению заместителя Премьер-министра Министерству туризма и спорта совместно с профильными ведомствами предстоит выехать на место, провести комплексную проверку и внести предложения по устранению нарушений.

В качестве успешного регионального примера отмечена работа Восточно-Казахстанской области, где создано отдельное управление туризма, реализуются инвестиционные проекты, включая круглогодичный курорт «Анатау» в Риддере. Только в мае 2025 года объем инвестиций в туризм в области вырос на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Правительство РК

Детский летний отдых: приоритет — безопасность

На совещании обсуждены вопросы летнего отдыха, досуга и занятости детей. По информации Министерства просвещения, в 2025 году планируется охватить 3,2 млн детей. Работают более 10 тысяч пришкольных лагерей, 204 загородных центра и 17 круглогодичных объектов. В организации задействованы более 2500 студентов и 800 волонтеров. Сформирован республиканский межведомственный штаб, обеспечено взаимодействие с санитарной и правоохранительной службами.

— Мы обеспечиваем плановый охват летним отдыхом 3,2 миллиона детей. Созданы все необходимые условия: работают лагеря, действуют круглогодичные объекты, работают региональные штабы. За каждым лагерем закреплены специалисты санитарного и правоохранительного блоков. Проводится обучающая и консультативная работа с персоналом. Однако риски сохраняются — именно поэтому усиливаем контроль и акцентируем внимание на персональной ответственности за соблюдение санитарных норм. Летний отдых должен быть не только содержательным, но и безопасным», — доложил вице-министр просвещения Едил Оспанов.

Заместитель Премьер-министра выразил обеспокоенность в связи с нападениями на медицинских работников. С 2019 года в стране зафиксировано 161 подобное преступление.

— Медицинские работники заслуживают не только благодарности, но и реальной правовой защиты, — отметил Ермек Кошербаев.

Дано поручение до конца месяца внести в Правительство согласованный законопроект с поправками в Уголовный кодекс, предусматривающими уголовную ответственность за насилие в отношении медработников.

Фото: Правительство РК

Финансирование ОСМС: усиление контроля

По данным ВАП, в ряде регионов страны, выявлены нарушения в администрировании и факты нецелевого использования средств. Ермек Кошербаев поручил Министерству здравоохранения и Фонду ОСМС:

усилить контроль за управлением средствами системы;

провести аудит целевого использования средств;

обеспечить полную прозрачность всех финансовых операций в рамках ОСМС.

По итогам совещания заместитель Премьер-министра дал ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение безопасности, прозрачности и качества в приоритетных сферах летнего периода. Региональным и центральным органам поручено усилить контроль за состоянием туристической инфраструктуры и детских лагерей, обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное сопровождение, активизировать цифровизацию курортных зон и фискализацию туристических услуг. Особое внимание будет уделено вопросам защиты медицинских работников и эффективного использования средств ОСМС. Все эти меры нацелены на создание комфортной и безопасной среды для граждан и развитие социальной сферы на системной основе.

Ранее Олжас Бектенов поручил усилить меры по безопасности и комфорту туристов в Казахстане.