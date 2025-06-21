Летний туризм, безопасность детей и права медиков: Кошербаев провел совещание в ВКО
Развитие летнего туризма, организацию и безопасность детского отдыха, защиту прав медработников и финансирование системы ОСМС обсудили в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область зампремьера РК Ермека Кошербаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел расширенное совещание с участием представителей акиматов, центральных государственных органов, профильных ведомств и общественности.
Туризм: безопасность, сервис и контроль по всей стране
Развитие внутреннего туризма, как отметил Ермек Кошербаев, является одним из приоритетов экономической политики Казахстана. Особое внимание должно быть уделено безопасности, качеству сервиса, цифровизации объектов и прозрачности в сфере оказания туристических услуг.
Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе реализации поручений:
- утвержден единый календарь культурных, событийных и спортивных мероприятий, распределенных по значимости и привлекательности;
- мероприятия размещаются на национальном туристском портале, доступ к которому обеспечивается через QR-коды в точках прибытия туристов — однако в ряде регионов они размещены формально, без учета визуальной доступности;
- цифровизация генеральных планов курортных зон завершена только в двух регионах, остальные отстают от графика.
Отдельно был поднят вопрос о системных проблемах на озере Алаколь: отсутствие водной безопасности, санитарные нарушения, ограничение общественного доступа и несоблюдение фискальной дисциплины. По поручению заместителя Премьер-министра Министерству туризма и спорта совместно с профильными ведомствами предстоит выехать на место, провести комплексную проверку и внести предложения по устранению нарушений.
В качестве успешного регионального примера отмечена работа Восточно-Казахстанской области, где создано отдельное управление туризма, реализуются инвестиционные проекты, включая круглогодичный курорт «Анатау» в Риддере. Только в мае 2025 года объем инвестиций в туризм в области вырос на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Детский летний отдых: приоритет — безопасность
На совещании обсуждены вопросы летнего отдыха, досуга и занятости детей. По информации Министерства просвещения, в 2025 году планируется охватить 3,2 млн детей. Работают более 10 тысяч пришкольных лагерей, 204 загородных центра и 17 круглогодичных объектов. В организации задействованы более 2500 студентов и 800 волонтеров. Сформирован республиканский межведомственный штаб, обеспечено взаимодействие с санитарной и правоохранительной службами.
— Мы обеспечиваем плановый охват летним отдыхом 3,2 миллиона детей. Созданы все необходимые условия: работают лагеря, действуют круглогодичные объекты, работают региональные штабы. За каждым лагерем закреплены специалисты санитарного и правоохранительного блоков. Проводится обучающая и консультативная работа с персоналом. Однако риски сохраняются — именно поэтому усиливаем контроль и акцентируем внимание на персональной ответственности за соблюдение санитарных норм. Летний отдых должен быть не только содержательным, но и безопасным», — доложил вице-министр просвещения Едил Оспанов.
Заместитель Премьер-министра выразил обеспокоенность в связи с нападениями на медицинских работников. С 2019 года в стране зафиксировано 161 подобное преступление.
— Медицинские работники заслуживают не только благодарности, но и реальной правовой защиты, — отметил Ермек Кошербаев.
Дано поручение до конца месяца внести в Правительство согласованный законопроект с поправками в Уголовный кодекс, предусматривающими уголовную ответственность за насилие в отношении медработников.
Финансирование ОСМС: усиление контроля
По данным ВАП, в ряде регионов страны, выявлены нарушения в администрировании и факты нецелевого использования средств. Ермек Кошербаев поручил Министерству здравоохранения и Фонду ОСМС:
- усилить контроль за управлением средствами системы;
- провести аудит целевого использования средств;
- обеспечить полную прозрачность всех финансовых операций в рамках ОСМС.
По итогам совещания заместитель Премьер-министра дал ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение безопасности, прозрачности и качества в приоритетных сферах летнего периода. Региональным и центральным органам поручено усилить контроль за состоянием туристической инфраструктуры и детских лагерей, обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное сопровождение, активизировать цифровизацию курортных зон и фискализацию туристических услуг. Особое внимание будет уделено вопросам защиты медицинских работников и эффективного использования средств ОСМС. Все эти меры нацелены на создание комфортной и безопасной среды для граждан и развитие социальной сферы на системной основе.
Ранее Олжас Бектенов поручил усилить меры по безопасности и комфорту туристов в Казахстане.