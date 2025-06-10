Олжас Бектенов поручил усилить меры по безопасности и комфорту туристов в Казахстане

– Надо взять на контроль инвентаризацию горного снаряжения и экипировки, повышение знаний техники безопасности туристов, создание инфраструктуры, направленной как на обеспечение удобств туристам, так и их безопасности, – подчеркнул он.

Премьер-министр поручил



– Министерству туризма совместно с Министерством цифрового развития расширить функционал национального туристского портала, миграционного сервиса eQonaq, сервисов такси и других цифровых решений, полезных для гостей страны.

– МВД, МЧС и Министерству здравоохранения – усилить меры безопасности и проработать запуск многоязычной горячей линии для иностранных граждан. Важно, чтобы на всех туристических локациях была представлена информация на нескольких языках.

– Министерству туризма совместно с заинтересованными госорганами и акиматами – в недельный срок подготовить комплексный план по обеспечению безопасного и комфортного пребывания туристов на всей территории Казахстана.

По словам Олжаса Бектенова, для повышения привлекательности Казахстана как страны с дружелюбным отношением к иностранным гостям, уже ведется системная работа. В частности:

расширяется география международных авиарейсов, ж/д и автотранспортных маршрутов;

упрощаются миграционные процедуры;

активно развивается инфраструктура в приграничных регионах, к примеру в Алматинской, Восточно-Казахстанской области и области Жетысу, где уже реализуются успешные практики приема туристов из сопредельных стран. Эти подходы предлагается масштабировать.

Отмечено, что особое внимание следует уделять качественной мобильной связи и интернету на туристических объектах, уровню сервиса в отелях и местах притяжения, справедливой ценовой политике и доступности цифровых решений.

Также важно адаптировать туристские продукты под интересы конкретных групп путешественников и обеспечить безопасность на всех этапах их маршрута: от прибытия до отбытия. Эту работу Премьер-министр РК поручил вести в тесной координации с местными исполнительными органами.