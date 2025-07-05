Летний сезон в Турции под угрозой: туристический поток сокращается

Как сообщает газета Ekonomim, ссылаясь на данные туриндустрии и экспертные оценки, летний туристический сезон в Турции стартовал с тревожных сигналов: ожидания игроков рынка не оправдываются, а ключевые показатели демонстрируют спад.

Отмечается, что средняя длительность проживания туристов сократилась на 10 %, а загрузка отелей упала на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже масштабные скидки и акции не смогли оживить рынок: число иностранных туристов, приехавших в Турцию в мае этого года, снизилось на 1,8 %.

Причины спада — комплексные. Сюда относятся и значительный рост цен, и участившиеся лесные пожары, и усилившаяся конкуренция со стороны других туристических направлений, и геополитическая нестабильность в ряде регионов. Кроме того, туристы стали осторожнее в расходах и предпочитают более короткие поездки.

Эксперты в отрасли предупреждают: если не будет выработана новая стратегия развития туризма, Турция может утратить свое конкурентное преимущество уже к 2026 году. Это может особенно ударить по таким традиционно популярным направлениям, как Анталия, Бодрум и Мармарис, где туристический сектор составляет значительную часть местной экономики.

Аналитики подчеркивают необходимость переосмысления туристического продукта, улучшения качества сервиса, развития новых форм туризма — оздоровительного, экологического, культурного — и более активного продвижения страны на международной арене.

Без быстрого реагирования, предупреждают специалисты, Турция рискует уступить лидерские позиции на Средиземноморском рынке — с долгосрочными последствиями для экономики и занятости.

Ранее мы писали о том, что турецкая экономика в сфере туризма и транзита людей демонстрирует положительные результаты. Одновременно Турция укрепляет позиции в сфере медицинского туризма.